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中職／悍將林威助來了！披藍衫赴稻江基地 「一起打出最佳成績」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林威助成為新任富邦悍將隊副領隊、農場主管，今天赴稻江基地開工。圖／富邦悍將隊提供
林威助成為新任富邦悍將隊副領隊、農場主管，今天赴稻江基地開工。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊展開休賽季補強，昨天正式宣布延攬林威助擔任農場總管兼副領隊，今天已經現身嘉義稻江基地上工，穿上悍將的藍色POLO衫亮相。

過去率領中信兄弟隊完成二連霸的林威助，消失中職賽場1年半，如今重出江湖，前進悍將陣營，球團昨天才剛正式公布與他合作的消息，林威助今天人已現身悍將稻江基地先熟悉環境。

林威助表示，非常感謝球團對我的肯定，讓我來擔任球團副領隊和農場主管，「我會全力協助農場的營運和規劃，希望可以和大家一起努力，期待在未來一起打出最佳的成績。」

林威助成為新悍將，農場主管一職負責統籌基地新秀之培訓重責，球團將協助他儘早熟悉了解相關運作，期望藉由秋訓及明年度完整春訓規畫，幫助悍將一、二軍球員都能夠有所成長，協助球隊培植長期競爭力。

林威助成為新任富邦悍將隊副領隊、農場主管，今天赴稻江基地開工。圖／富邦悍將隊提供
林威助成為新任富邦悍將隊副領隊、農場主管，今天赴稻江基地開工。圖／富邦悍將隊提供
林威助成為新任富邦悍將隊副領隊、農場主管，今天赴稻江基地開工。圖／富邦悍將隊提供
林威助成為新任富邦悍將隊副領隊、農場主管，今天赴稻江基地開工。圖／富邦悍將隊提供
林威助成為新任富邦悍將隊副領隊、農場主管，今天赴稻江基地開工。圖／富邦悍將隊提供
林威助成為新任富邦悍將隊副領隊、農場主管，今天赴稻江基地開工。圖／富邦悍將隊提供

中職 富邦悍將 林威助

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