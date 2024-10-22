中職／悍將林威助來了！披藍衫赴稻江基地 「一起打出最佳成績」

富邦悍將隊展開休賽季補強，昨天正式宣布延攬林威助擔任農場總管兼副領隊，今天已經現身嘉義稻江基地上工，穿上悍將的藍色POLO衫亮相。

過去率領中信兄弟隊完成二連霸的林威助，消失中職賽場1年半，如今重出江湖，前進悍將陣營，球團昨天才剛正式公布與他合作的消息，林威助今天人已現身悍將稻江基地先熟悉環境。

林威助表示，非常感謝球團對我的肯定，讓我來擔任球團副領隊和農場主管，「我會全力協助農場的營運和規劃，希望可以和大家一起努力，期待在未來一起打出最佳的成績。」