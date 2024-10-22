日職／陳睦衡披「017」號旅日 歐力士看好先發投手未來性

陳睦衡落腳日本職棒歐力士隊的消息從上個月傳出，如今球團終於正式宣布，他將穿上「017」號球衣，預計在11月1日舉辦加盟記者會。

來自穀保家商的陳睦衡，今年在U18亞洲青棒錦標賽扮演王牌投手，接連對南韓、日本隊演出壓制性好投，也為自己投出旅外行情，美日職棒多隊競逐，上個月中旬即傳出確定與歐力士締約。

球團今天正式公布消息，與陳睦衡簽下育成合約，他也成為史上第4位效力歐力士的台灣選手，前3人包括余文彬、許銘傑、張奕。

歐力士總經理福良淳一在U18亞青賽時，曾親自來到台灣考察，對於陳睦衡作為先發投手的潛力、未來性給予高度評價，出手延攬，最終順利收下這位18歲台灣好手。