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中職／台灣大賽G3獅象都派洋投搶勝 2勝1敗奪冠率破6成
中職總冠軍賽前2戰打完，中信兄弟與統一7-ELEVEn獅隊各拿1勝，根據聯盟統計率先取得2勝1敗球隊奪冠機率63.6%，獅隊前2戰出現3名傷兵成隱憂，今天第3戰兩隊都派出洋投先發。
中華職棒7戰4勝制總冠軍賽首戰由中信兄弟以10比4搶下，第2戰統一獅隊以10比3贏球，前兩戰打完1比1戰局扳平，今天第3戰繼續在台北大巨蛋交手，為獅隊主場，截止昨晚預售約2萬張票。
根據聯盟統計，率先取得2勝1敗的球隊，最終奪冠機率63.6%，獅隊史率先取得2勝1敗奪冠機率為83.3%，但若落到1勝2敗，最終奪冠機率則為42.9%；兄弟隊史率先取得2勝1敗奪冠機率則為33.33%。
獅隊今天派出洋投羅昂（Logan Ondrusek）先發，將是羅昂總冠軍賽初登板，也是首度在台北大巨蛋登板，羅昂季後挑戰賽第2戰先發對樂天桃猿，只投2.2局失掉5分吞敗。
羅昂本季與兄弟對戰防禦率高達5.52、不算出色，被張志豪敲出過2轟，被王威晨、曾頌恩、宋晟睿各敲1轟；曾頌恩近況不差，總冠軍賽首戰就開轟，連2戰都有安打，共8打數敲出5安，是需要小心對付的打者。
獅隊另外的隱憂是「傷兵」問題，首戰先發投手古林睿煬背部肌肉緊繃傷退，野手陳鏞基守備造成左肩不適傷退，第2戰又傷了挑戰賽時手感火燙的外野手邱智呈，還要看後續評估和恢復狀況。
兄弟今天派出洋投克迪（Kirk McCarty）先發，克迪本季與獅隊交手4場先發，戰績2勝1敗，沒被敲出過全壘打，對戰防禦率3.65，也將是生涯中職總冠軍賽初登板。
兄弟第2戰雖然輸球，但團隊有出現10支安打，連2戰都有球員開轟，首戰曾頌恩開轟，第2戰岳政華開轟，也盼延續火力。
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