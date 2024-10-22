快訊

台新高層新布局！吳東亮次子 37歲吳昕豪接任台新人壽副董

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「罕見淋巴癌」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／許銘傑感謝球迷鼓勵並接受批評 籲注意言詞別牽扯家人

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天桃猿不與投手教練許銘傑續約。 聯合報系資料照
樂天桃猿不與投手教練許銘傑續約。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊昨天宣布不續約投手教練許銘傑，事後許銘傑在個人社群媒體嗆酸民，「你們真的懂棒球嗎？」此事引發網友們熱烈討論，許銘傑今天又發文，呼籲大家別牽扯到他的家人。

桃猿投手陳柏豪本季摘下29次救援成功，季末為爭取第30次救援成功，挑戰吃3局拿救援點，結果熱投79球吞敗，教練團因這項調度被許多球迷謾罵。許銘傑在IG發文向酸民表示，「你們不知道我們是多麼的努力，想要讓選手更好，讓球隊更好，卻因為一場球賽你們在那裡說三道四。你們真的懂棒球嗎？」

許多球迷幫許銘傑說話，認為換投應該是總教練授意，不該責怪他。許銘傑今天再度發文，「首先感謝所有留言的球迷或朋友們！你們的鼓勵跟支持，我非常的感謝您們。希望各位球迷，你們對我有任何的批評我都接受，但是如果說到我的家人或我女兒，請大家注意言詞。我自己的事情不必要牽扯到我的女兒，謝謝您們。」

許銘傑

相關新聞

中職／兄弟G3啟用兩屆台灣大賽MVP 陳俊秀首度先發

中信兄弟隊目前在台灣大賽處於1勝1敗，今天改以客隊身分進行第3戰，先發打線變陣，兩屆總冠軍賽MVP陳俊秀首度先發。

中職／屢被打「X」心裡有譜 郭俊麟等待解鎖總冠軍賽初體驗

中華職棒總冠軍賽戰線進入中段戰，郭俊麟被預期為統一獅隊扛起第4戰的機率高，他不置可否，僅回應：「不知道是先投、後投，有機...

中職／悍將林威助來了！披藍衫赴稻江基地 「一起打出最佳成績」

富邦悍將隊展開休賽季補強，昨天正式宣布延攬林威助擔任農場總管兼副領隊，今天已經現身嘉義稻江基地上工，穿上悍將的藍色POL...

中職／最穩投手總冠軍賽147先發？林岳平：沒這選項

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊總教練林岳平今天被問及，是否曾考慮陣中最穩投手扛總冠軍賽（台灣大賽）1、4、7...

中職／總冠軍賽陳鏞基重返先發 直言不想留遺憾

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊老將陳鏞基今天總冠軍賽第3戰重返先發，首戰撲接而傷到左肩的陳鏞基表示，今年球季...

中職／突襲短打引起討論 陳子豪：先上壘的想法強烈

中職中信兄弟重砲陳子豪在總冠軍賽第2戰時偷點形成內野安打引起議論，他今天表示，當下看到對方三壘手守得很後面，臨時起意想要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。