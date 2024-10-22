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中職／許銘傑感謝球迷鼓勵並接受批評 籲注意言詞別牽扯家人
樂天桃猿隊昨天宣布不續約投手教練許銘傑，事後許銘傑在個人社群媒體嗆酸民，「你們真的懂棒球嗎？」此事引發網友們熱烈討論，許銘傑今天又發文，呼籲大家別牽扯到他的家人。
桃猿投手陳柏豪本季摘下29次救援成功，季末為爭取第30次救援成功，挑戰吃3局拿救援點，結果熱投79球吞敗，教練團因這項調度被許多球迷謾罵。許銘傑在IG發文向酸民表示，「你們不知道我們是多麼的努力，想要讓選手更好，讓球隊更好，卻因為一場球賽你們在那裡說三道四。你們真的懂棒球嗎？」
許多球迷幫許銘傑說話，認為換投應該是總教練授意，不該責怪他。許銘傑今天再度發文，「首先感謝所有留言的球迷或朋友們！你們的鼓勵跟支持，我非常的感謝您們。希望各位球迷，你們對我有任何的批評我都接受，但是如果說到我的家人或我女兒，請大家注意言詞。我自己的事情不必要牽扯到我的女兒，謝謝您們。」
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