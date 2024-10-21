中職／總冠軍賽至少打5場 兄弟洲際主場前2戰已完售
中華職棒總冠軍賽確定至少要打5場，第5到7戰將回到中信兄弟主場洲際棒球場舉行，球團公告目前第5、6戰洲際主場門票皆已完售，第7戰剩下外野部分席次。
中華職棒7戰4勝制總冠軍賽今年由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅隊爭霸，兄弟首戰以10比4搶勝，獅隊昨天第2戰以10比3奪下，前2戰打完兩隊各拿1勝，也確定戰線至少會打到第5戰。
兄弟是年度戰績排名第一，總冠軍賽有5場主場優勢，前2戰主場排在台北大巨蛋、票房開紅盤，首戰4萬滿場寫下總冠軍賽史上最多觀眾人數紀錄，昨天也有3萬7596人是史上次高，兄弟25日起回到洲際棒球場迎戰獅隊。
兄弟球團公告目前25、26日賽事單場2萬張門票都已經完售，27日第7戰門票只剩下外野部分席次。
明天第3戰是統一獅隊主場，安排在台北大巨蛋，目前預售約2萬張票，23日獅隊主場回到台南棒球場，獅隊16日就宣布台南賽事開賣就完售。
聯盟總冠軍系列賽最多觀眾人數為2015年中信兄弟與Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）交手，7戰打滿吸引12萬2127人次觀眾入場。
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