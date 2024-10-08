中職／桃猿公布季後挑戰賽唯一主場售票 進場就送應援毛巾

樂天桃猿隊前進季後挑戰賽，面對統一獅隊，唯一主場將是系列賽第2戰10月13日在桃園棒球場，門票將從9日於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台會員優先購票，11日中午12點起全面開放預售，憑該場內野及大樂放鬆區有價門票每張可兌換「無敵桃猿大勝」應援巾乙條。

猿隊連續兩年都以年度第三之姿進入季後賽，將面對上半季冠軍獅隊，由獅隊「保底」1勝，進行4戰3勝制系列賽，獅隊握有1、3、4場主場，猿隊僅有第2戰作東。

樂天桃猿隊公布季後挑戰賽主場售票資訊。圖／樂天桃猿隊提供

猿隊球團公布，季後挑戰賽第二戰猿隊主場賽事，預售票自9日上午10:00起、13日上午11點止，於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台預售；桃猿快樂炒、團猿席、大樂放鬆區將隨全面開賣時間11日中午12點同步販售，上述三席位預售至12日23點59分。

本場賽事現場售票將於當天下午3點販售，憑內野全區及大樂放鬆區之有價門票，每張門票可兌換「無敵桃猿大勝」應援巾乙條，一起舉起應援巾。

樂天桃猿隊公布季後挑戰賽主場售票資訊。圖／樂天桃猿隊提供

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