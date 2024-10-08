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中職／統一獅公布季後挑戰賽售票 大巨蛋最貴1780元

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊公布季後挑戰賽售票資訊。圖／統一獅隊提供
統一獅隊公布季後挑戰賽售票資訊。圖／統一獅隊提供

統一獅隊連續兩年都成為第一支拿到季後賽門票的球隊，卻也連兩年都須從季後挑戰賽打起，今年再度遭遇樂天桃猿隊挑戰，球團今天公布季後挑戰賽售票資訊，將從今晚6點起售。

獅隊在季後挑戰賽「保底」1勝，在4戰3勝制系列賽握有3場主場，依序是12日台北大巨蛋，以及若戰線拉長有需要才進行的14及15日台南棒球場，門票將從今天晚上6點於全台統一超商ibon售票系統搶先開賣。

季後挑戰賽賽程

Game1 10/12(六) 17:05 樂天桃猿 @ 統一7-ELEVEn獅 台北大巨蛋

Game2 10/13(日) 17:05 統一7-ELEVEn獅 @ 樂天桃猿 樂天桃園球場

Game3 10/14(一) 18:35 樂天桃猿 @ 統一7-ELEVEn獅 台南球場

Game4 10/15(二) 18:35 樂天桃猿 @ 統一7-ELEVEn獅 台南球場

統一獅隊公布季後挑戰賽售票資訊。圖／統一獅隊提供
統一獅隊公布季後挑戰賽售票資訊。圖／統一獅隊提供

獅隊為季後挑戰賽規畫製作「大橘猛獅法批」，凡購買猛獅法批席球迷均可兌換一件，邀請球迷一起穿上「大橘猛獅法批」，凝聚橘色應援魅力。「大橘猛獅法批」設計結合獅隊歷年LOGO圖騰，搭配猛獅與大橘為主要呈現，下擺結合台南城市古蹟天際線，象徵從台南出發贏向勝利。

獅隊在台北大巨蛋的B1猛獅法批席票價1780元，包含購票贈品猛獅法批一件 （單一尺寸，驗票入場時領取），內野B1一般席則是全票980元、半票880元，內野L2全票900元、半票800元，外野全票600元、半票500元。

14日的台南棒球場的猛獅法批席則是1480元，鑽石席、家庭席、球探席同樣享有購票贈品；內野一般席則是全票700元、半票600元，外野全票500元、半票400元。15日無進場贈品，特殊席1000元，內野搖滾區全票900元、半票800元，內野一般席全票700元、半票600元，外野則是全票500、半票400元。

統一獅隊公布季後挑戰賽售票資訊。圖／統一獅隊提供
統一獅隊公布季後挑戰賽售票資訊。圖／統一獅隊提供

統一獅隊公布季後挑戰賽售票資訊。圖／統一獅隊提供
統一獅隊公布季後挑戰賽售票資訊。圖／統一獅隊提供

挑戰賽 棒球 樂天桃猿

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