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中職／季後賽程公布！大巨蛋「保底」3場 若獅隊晉級加1場

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中職／季後賽程公布！大巨蛋「保底」3場 若獅隊晉級加1場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒季後挑戰賽賽程。圖／中華職棒提供
中華職棒季後挑戰賽賽程。圖／中華職棒提供

中華職棒季後賽對戰組合確定，聯盟今天公布季後挑戰賽、總冠軍賽程，中信兄弟隊安排總冠軍賽前兩場在台北大巨蛋，兩支季後挑戰賽球隊統一獅、樂天桃猿隊要爭奪另一張台灣大賽門票，若能晉級，獅隊也將安排1場台北大巨蛋賽事，猿隊則是固守桃園。

兄弟昨天贏球後鎖定全年勝率第一，進入總冠軍賽以逸待勞，季後挑戰賽連續兩年由獅猿過招，獅隊保底1勝形成4戰3勝制的系列賽，將從10月12日台北大巨蛋開打。

獅隊享有3場主場優勢，首戰12日選定台北大巨蛋作為主場，14、15日則回到台南大本營。猿隊握有1場主場，13日的主場賽事則在桃園棒球場舉行。

季後挑戰賽賽程

Game1 10/12(六) 17:05 樂天桃猿 @ 統一7-ELEVEn獅 台北大巨蛋

Game2 10/13(日) 17:05 統一7-ELEVEn獅 @ 樂天桃猿 樂天桃園球場

Game3 10/14(一) 18:35 樂天桃猿 @ 統一7-ELEVEn獅 台南球場

Game4 10/15(二) 18:35 樂天桃猿 @ 統一7-ELEVEn獅 台南球場

台灣大賽預計在19日開打，兄弟首先確認台灣大賽主場，享有5場主場優勢，前兩戰在台北大巨蛋，第5到7戰則在洲際棒球場。季後挑戰賽晉級球隊有2場主場（第3、4戰），若獅隊晉級，會依序在台北大巨蛋和台南棒球場擔任主場，將形成系列賽前3場都在大巨蛋；若是猿隊晉級，則2場都在桃園棒球場進行。

季後挑戰賽即將在周末點燃戰火，連續4天、無移動日的系列戰考驗選手的體力與耐力，季後挑戰賽率先取得3勝的球隊晉級台灣大賽，將和兄弟爭冠。

台灣大賽賽程

Game1 10/19(六) 17:05 季後挑戰賽晉級球隊 @ 中信兄弟 台北大巨蛋

Game2 10/20(日) 17:05 季後挑戰賽晉級球隊 @ 中信兄弟 台北大巨蛋

Game3 10/22(二) 18:35 中信兄弟 @ 季後挑戰賽晉級球隊 統一：台北大巨蛋；桃猿：桃園球場

Game4 10/23(三) 18:35 中信兄弟 @ 季後挑戰賽晉級球隊 統一：台南球場；桃猿：桃園球場

Game5 10/25(五) 18:35 季後挑戰賽晉級球隊 @ 中信兄弟 台中洲際球場

Game6 10/26(六) 17:05 季後挑戰賽晉級球隊 @ 中信兄弟 台中洲際球場

Game7 10/27(日) 17:05 季後挑戰賽晉級球隊 @ 中信兄弟 台中洲際球場

台灣大賽 挑戰賽 棒球

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