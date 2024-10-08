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中職／曾寫日職球速紀錄 前桃猿日籍洋投由規季後將退役

聯合新聞網／ 綜合報導
為日職首位飆破160的本土投手，前桃猿日籍洋投由規本季結束後將退役。 圖／本報資料照片
為日職首位飆破160的本土投手，前桃猿日籍洋投由規本季結束後將退役。 圖／本報資料照片

去年曾來台效力樂天桃猿的34歲日本投手由規，離開中職後回到日本擔任獨立聯盟「棒球挑戰聯盟」的琦玉武藏熱火熊隊的球員兼投手教練，如今根據日媒《產經體育》報導，由規將於今年球季結束後退休。

曾效力養樂多燕子與樂天金鷲的由規，高中時期就曾被測到157公里的火球，進入日職後也成為聯盟史上首位球速突破160公里的本土選手，但因傷勢問題載浮載沉，2021年轉戰獨立聯盟琦玉隊，2022年開始兼任投手教練，去年7月仍不願放棄投手丘，因而來台加盟樂天桃猿。

由規在離開日職後，曾在「棒球挑戰聯盟」的琦玉武藏熱火熊隊擔任球員兼投手教練。 圖／樂天桃猿隊提供
由規在離開日職後，曾在「棒球挑戰聯盟」的琦玉武藏熱火熊隊擔任球員兼投手教練。 圖／樂天桃猿隊提供

由規在二軍出賽5場後獲得一軍機會，8月29日面對富邦悍將，用了30球投0.1局、挨3安失掉2分有1責失，最終樂天在831大限之前決定留下威能帝，選擇註銷由規，初登板即最終戰，但他對棒球的熱忱仍獲得球迷們的掌聲，場邊觀賽的家人們也流下眼淚。

《產經體育》報導指出，由規的日職老東家養樂多，正在私下考慮是否聘請他進入育成部門，如果成真，這將是由規時隔7年之後再度回到職棒生涯的起點。

中職 棒球 樂天桃猿 由規

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