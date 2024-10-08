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12強賽／林家正入選中華隊名單

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導

世界棒球12強賽中華隊28人名單昨天正式亮牌，聚集多位一級賽事的新面孔，30歲統一獅隊外野手陳傑憲此次擔任隊長，總教練曾豪駒希望他的場上態度、對勝利的渴望，可以感染隊友。

中華隊預賽賽程從11月13日展開，6天內在台北大巨蛋5場賽事迎敵，選手名單納入25名中職、3位旅美選手，旅外部分包括投手林昱珉、潘文輝跟捕手林家正。

林家正8月左手鉤狀骨折動刀，外界原以為本季已報銷，出現在中華隊名單引起驚呼。曾豪駒指出，這趟去美國觀察旅外選手時，有與林家正碰到面，了解他的傷勢，「這段時間持續觀察、溝通，他也都有給我們他的練習影片，目前狀況都已經正常，他對於國外選手、旅外投手習性也比較了解。」

點評最大遺珠，曾豪駒不諱言當然是少了張育成，對中華隊攻擊火力有一定影響，但希望其他選手可一起撐起來。至於未納入另位重砲陳子豪，曾豪駒並未正面回應，「我是覺得不只子豪啦。只要入選60人名單的選手，都是本季表現很好的。」他說考量在教練團作戰使用上，因此選出最終這28人。

儘管有不少國家隊菜鳥，曾豪駒抱持高度期待，「可以入選的選手，多是因為他們整季的表現非常平穩，我們期待有人跳出來，在國際賽有好的表現，像上一屆的高宇杰、張奕、陳俊秀。」

陣中最資深選手要屬投手陳冠宇，3屆賽事都有他的身影，從2015年打到2024年，看本屆由林昱珉、古林睿煬扛起雙王牌，他喊話：「很多學弟能力都愈來愈好，以我們投手戰力完整的話，我覺得很有機會和日本隊比拚，在接下來幾年很有機會去贏日職全一軍陣容。」

國家隊 教練 日本

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