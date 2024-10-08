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中職／二軍總冠軍賽最終戰 味全龍延長賽獲勝奪冠

中央社／ 台北7日電

中華職業棒球大聯盟二軍總冠軍賽今天最後一戰，統一7-ELEVEn獅隊與味全龍隊鏖戰到延長賽11局下，石翔宇敲出再見安打，龍隊以6比5獲勝，從2敗劣勢逆轉奪下本季二軍總冠軍。

二軍總冠軍賽5戰3勝制，1日獅隊以4比0奪勝、4日獅隊再以3比2搶下，2連勝聽牌；龍隊5日背水一戰，以5比4扳回一城，昨天再以5比2擊退獅隊，形成2勝2負平手局面。

決勝第5戰在斗六棒球場舉行，2局下龍隊率先展開攻勢，張祐銘敲出三壘安打後，石翔宇補上安打送回1分；4局上獅隊林培緯、陳維祥接連敲安打，攻下1分追平；5局上獅隊一、三壘有人時，羅暐捷敲出安打再得1分，獅隊取得2比1領先。

不過，龍隊5局下靠陳思仲、陽念祖、陳品捷、鄭鎧文接連敲出安打，攻下3分逆轉；6局上獅隊靠3次四死球攻占滿壘，張皓崴再敲安打帶有2分打點追平。

雙方在8局上、9局下各攻下1分，維持平手局面一直鏖戰到延長賽11局下，石翔宇敲出再見二壘安打，龍隊以6比5奪勝，龍隊二軍總教練張家浩奪下帶隊首冠。

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