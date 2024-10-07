中職／季後挑戰賽還是確定了 林岳平坦言有心理準備
統一獅隊今天在新莊球場冒雨奮戰5局，以6：3擊敗富邦悍將隊，但比賽打到一半，中信兄弟隊先在台中洲際球場以4：3逆轉勝台鋼雄鷹隊，確定年度勝率排名第1，獅隊將從12日起和樂天桃猿隊進行季後挑戰賽，總教練林岳平說：「其實有心理準備，例行賽最後3戰就讓選手好好調整。」
獅隊去年在季後挑戰賽也是碰到猿隊，雖以季冠軍身分先保送1勝，而且擁有主場優勢，但連輸3場遭淘汰，無緣闖進總冠軍賽。
兩隊今年再次交手，從12日起進行4場比賽，場地分別是台北大巨蛋、桃園、台南、台南，獅隊仍保送1勝，只要搶下兩勝就可贏得系列賽。
林岳平表示，繼續維持比賽狀況，進入備戰狀態，希望挑戰賽好好發揮，「目前有持續比賽最好，投手群要如何安排，必須研究看看。」
MLB季後賽對戰表
▪ 大都會下剋上淘汰釀酒人！分區賽組合出爐 這裡看2024MLB季後賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言