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中職／隊友告知魔神樂第14勝飛了 勝騎士嚇一跳「怎麼會這樣」
統一獅隊洋投勝騎士今天在新莊球場大雨中奪勝，本季14勝獨居全聯盟榜首，可望奪下勝投王和三振王，他說：「如果真的拿到勝投王是榮耀，這不是靠自己，而是團隊一起，最重要是打進總冠軍賽，最終目標拿下冠軍。」
獅隊、富邦悍將隊冒雨打完5局，聯盟裁定比賽結束，獅隊以6：3擊敗富邦悍將隊；勝騎士完投5局失3分（兩分自責）奪勝，累積167K也是全聯盟投手最多。
賽後談到雨中奮戰，勝騎士說：「儘量排除不可控制的因素，專注場上投球投球最重要。」
昨天在嘉義市球場進行的樂天桃猿、台鋼雄鷹隊之戰，猿隊洋投魔神樂先發5局無失分，退場時6：0領先，原本很有機會拿下第14勝，但「守護神」陳柏豪後援2.2局狂失7分搞砸戰局，也讓勝騎士後來居上。
勝騎士說：「昨天看到猿隊領先6分，有事先去忙，就未再看比賽，後來聽隊友說猿隊輸掉比賽，魔神樂未拿勝投，心想怎麼會這樣？」
世界棒球12強賽將在11月開打，勝騎士和悍將兩名洋投羅戈、富藍戈都入選委內瑞拉國手；勝騎士表示，這是生涯首次穿上國家隊球衣，覺得相當光榮，也祝中華隊好運，如果有機會碰到，一定會正面對決。
獅隊將連續兩年在季後賽出賽，對手都是猿隊，勝騎士說：「球隊向心力很強、拚戰到底，完全相信隊友，一定會順利拿下總冠軍。」
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