中職／獅隊勝騎士冒雨5局完投勝 14勝獨居勝投王

統一獅隊今天作客新莊球場，整晚雨勢不斷，洋投勝騎士冒雨投完5局，場地狀況無法繼續比賽，裁定提前結束，獅隊以6：3擊敗富邦悍將隊，勝騎士第14勝到手，獨居全聯盟第1。

勝騎士今天賽前和樂天桃猿隊魔神樂13勝並列領先，此役用99球完投勝，被揮出7支安打、3次保送，也投出5次三振，失3分有兩分自責，可望奪下勝投王，累積167K也在全聯盟穩居榜首。

獅隊打線面對悍將先發投手羅戈，首局就展開猛烈攻勢，開路先鋒林佳緯安打，邱智呈二壘打攻下全場第1分，潘傑楷追加安打再下一城，接著林安可轟出左外野兩分砲，開賽才打4棒就搶下4分。

林安可本季第20轟出爐，全聯盟排名仍居第3，生涯6年第2次達到單季20轟紀錄。

2局上，許哲晏、邱智呈、潘傑楷、林安可先後獲得保送，獅隊拉大到5：0。

悍將2局下反攻，董子恩先獲保送，再靠周佳樂、豊暐連續安打攻下1分，3局下王念好轟出左外野陽春砲，生涯兩年第48場比賽出現首轟紀錄，追成3分差。

獅隊4局上再靠林祖傑安打、邱智呈二壘打，加上潘傑楷高飛犧牲打攻下1分，變成6：2領先；悍將5局下池恩齊、戴培峰、王正棠接連安打攻下1分，但剩下比賽打不成，終場以3分之差落敗。

羅戈投4局被揮出6支安打，投出4次保送，失6分都是自責分，終止6月20日至今7連勝，戰績變成10勝4敗。

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