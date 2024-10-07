快訊

北市南港信義等4區降雨至清晨 南湖大橋、南深橋水位漲

「阿土伯」縱橫股海替小股民請命 與郭台銘交好、曾讚迎娶曾馨瑩

中職／高宇杰再見安打送兄弟進總冠軍賽 獅猿先打挑戰賽

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／獅隊勝騎士冒雨5局完投勝 14勝獨居勝投王

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
統一獅隊洋投勝騎士。統一獅隊提供
統一獅隊洋投勝騎士。統一獅隊提供

統一獅隊今天作客新莊球場，整晚雨勢不斷，洋投勝騎士冒雨投完5局，場地狀況無法繼續比賽，裁定提前結束，獅隊以6：3擊敗富邦悍將隊，勝騎士第14勝到手，獨居全聯盟第1。

勝騎士今天賽前和樂天桃猿隊魔神樂13勝並列領先，此役用99球完投勝，被揮出7支安打、3次保送，也投出5次三振，失3分有兩分自責，可望奪下勝投王，累積167K也在全聯盟穩居榜首。

獅隊打線面對悍將先發投手羅戈，首局就展開猛烈攻勢，開路先鋒林佳緯安打，邱智呈二壘打攻下全場第1分，潘傑楷追加安打再下一城，接著林安可轟出左外野兩分砲，開賽才打4棒就搶下4分。

林安可本季第20轟出爐，全聯盟排名仍居第3，生涯6年第2次達到單季20轟紀錄。

2局上，許哲晏、邱智呈、潘傑楷、林安可先後獲得保送，獅隊拉大到5：0。

悍將2局下反攻，董子恩先獲保送，再靠周佳樂、豊暐連續安打攻下1分，3局下王念好轟出左外野陽春砲，生涯兩年第48場比賽出現首轟紀錄，追成3分差。

獅隊4局上再靠林祖傑安打、邱智呈二壘打，加上潘傑楷高飛犧牲打攻下1分，變成6：2領先；悍將5局下池恩齊、戴培峰、王正棠接連安打攻下1分，但剩下比賽打不成，終場以3分之差落敗。

羅戈投4局被揮出6支安打，投出4次保送，失6分都是自責分，終止6月20日至今7連勝，戰績變成10勝4敗。

林安可 潘傑楷

延伸閱讀

影／世界棒球12強賽公布28人名單 3名旅外入列

12強賽／28人名單公布！4位桃猿投手成最大團 3旅外助陣

中職／獅隊克敵！兄弟全年第一卡關M1 總冠軍賽門票再等等

中職／獅隊逼近兄弟全年第一 林岳平：大有可為

相關新聞

中職／高宇杰再見安打送兄弟進總冠軍賽 獅猿先打挑戰賽

中信兄弟隊克服3次失誤、跑壘疏失、0：3落後，9局下靠高宇杰敲出再見安打，以4：3逆轉擊敗台鋼雄鷹隊，兄弟的全年第一魔術...

12強賽／28人名單最大遺珠？網：沒陳子豪跟曾頌恩真怪

世界棒球12強賽今年11月登場，中華隊28人正選名單今天出爐，引發球迷熱烈討論。許多網友直呼中信兄弟隊重砲陳子豪是遺珠之憾。 去年經典賽就有許多球迷直呼沒陳子豪很可惜，如今他再度落選12強，有網

中職／獅隊勝騎士冒雨5局完投勝 14勝獨居勝投王

統一獅隊今天作客新莊球場，整晚雨勢不斷，洋投勝騎士冒雨投完5局，場地狀況無法繼續比賽，裁定提前結束，獅隊以6：3擊敗富邦...

12強賽／28人名單公布！4位桃猿投手成最大團 3旅外助陣

世界棒球12強賽今年11月登場，中華隊以地主之姿出擊，備受矚目的28人正選名單今天公布，3名旅外選手入列，分別是投手林昱...

12強賽／最大遺珠之憾當然是張育成 曾豪駒：對火力一定有損失

世界棒球12強賽今天公布中華隊28人名單，總教練曾豪駒直言，缺少張育成是最大遺珠之憾，對於中華隊火力一定會有影響，但相信...

中職／笑說明年喜歡在習慣的地方 李雅英：來台塞滿很好玩的回憶

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels南韓美女李雅英，今天現身新莊球場，將在悍將、統一獅隊之戰和現場球迷互動，她很開心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。