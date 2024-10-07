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中職／高宇杰再見安打送兄弟進總冠軍賽 獅猿先打挑戰賽

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中職／高宇杰再見安打送兄弟進總冠軍賽 獅猿先打挑戰賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊洋投德保拉。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投德保拉。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊克服3次失誤、跑壘疏失、0：3落後，9局下靠高宇杰敲出再見安打，以4：3逆轉擊敗台鋼雄鷹隊，兄弟的全年第一魔術數字歸零，確定前進總冠軍賽等待對手，且握有5場主場優勢。

兄弟洋投德保拉先發7局被敲4安打、失3分（責失2分），首局先挨魔鷹的兩分砲，3局上游擊手江坤宇、三壘手王威晨接連發生失誤，陳文杰的得點圈安打攻下雄鷹的第3分。

兄弟打線前5局只打了「低消」的15人次，首局岳政華敲出二壘打，卻因跑壘疏失把自己變不見，第3、4局岳東華安打、岳政華保送上壘，隨後都出現雙殺打。

雄鷹先發投手陳宇宏以5.1局被敲4安打、無失分退場，兄弟帶著0：3落後進入7局下終於迎來反撲，伍祐城登板還沒拿到出局數，已經被許基宏、王威晨連敲安打，曾頌恩選到保送擠成滿壘，伍祐城面對江坤宇再投出保送送分，岳東華、高宇杰都以出局數換回分數，兄弟轉眼追平戰局。

兄弟9局下的進攻，江坤宇、岳東華相繼敲安攻占得點圈，高宇杰補上再見安打，完成這場逆轉勝，也一併將黃衫軍送進總冠軍賽，季後挑戰賽確定由統一獅、樂天桃猿隊交手。

此外，隨著兄弟在8局下沒有分數進帳，也確定吳俊偉今天不可能有救援點進帳，兄弟只剩下最後一場例行賽是在9日面對樂天桃猿隊，吳俊偉、陳柏豪目前都是29次救援成功，陳柏豪防禦率占優，吳俊偉必須多拿1次救援成功才能逆轉拿下救援王。

吳俊偉 樂天桃猿

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