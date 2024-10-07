12強賽／對決羅戈、富藍戈？戴培峰：先過預賽才有機會

世界棒球12強賽中華隊28人名單今天出爐，富邦悍將隊捕手戴培峰入列，彌補去年經典賽落選的遺憾，他說：「很開心入選中華隊，當國手一直是追尋的目標，尤其是一級國際賽，希望有好表現幫助球隊。」

這次名單包括3名捕手，另兩人是響尾蛇隊小聯盟林家正、味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。

戴培峰去年在杭州亞運已和林家正當過隊友，從他的身上吸取不少經驗，尤其是配球觀念，12強賽也會繼續挖寶；他表示，去年亞運有不少旅外投手，投球方式和國內不同，林家正很有想法，相信入選12強賽國手後，搭配旅外投手會有幫助。

悍將除了戴培峰披上中華隊戰袍，羅戈、富藍戈將加入委內瑞拉隊，統一獅隊洋投勝騎士也在其中；戴培峰笑說，一天到晚接羅戈、富藍戈的球，都知道他們要怎麼投了，如果12強賽真的碰到，應該不會被三振，但要先闖過預賽才行。 戴培峰。報系資料照

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