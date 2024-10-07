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12強賽／從小到大首披中華隊戰袍 潘傑楷想起大谷在經典賽喊話
統一獅隊三壘手潘傑楷入選世界棒球12強賽國手，今天在新莊球場對富邦悍將隊賽前談到此事頗有感觸，他說：「到小到大第1次入選，沒想過有一天會穿上中華隊球衣。」
潘傑楷進入成棒後，唯一國家隊經驗是2015年荷蘭港口盃，還是替補身分入列，這次12強賽將是首次「正港」中華隊；他表示，興奮又期待，自我挑戰「可以打到哪裡」，看看能不能成為較好的戰力，想盡辦法證明自己。
潘傑楷將是中華隊先發三壘手的人選，強調這種短期盃賽，對自己的信心要夠強，他說：「大谷翔平去年在經典賽講的話，聽到很有感覺。」
去年美、日爭霸前，大谷賽前向隊友喊話，不要仰慕對手，而是要想辦法超越他們。
潘傑楷表示，隊上很多學長都厲害，如果只是抱著崇拜的心態就無法超越，自己也有一些年資了，要想辦法幫助球隊。
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