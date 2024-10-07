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中職／笑說明年喜歡在習慣的地方 李雅英：來台塞滿很好玩的回憶

聯合報／ 記者藍宗標／新莊即時報導
李雅英笑容甜美，擁有大批粉絲。記者藍宗標／攝影
李雅英笑容甜美，擁有大批粉絲。記者藍宗標／攝影

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels南韓美女李雅英，今天現身新莊球場，將在悍將、統一獅隊之戰和現場球迷互動，她很開心說：「來台灣這段時間塞滿很好玩的回憶。」

李雅英表示，每次表演碰到天氣很熱時，粉絲都會提供電扇，很努力為她加油，就算坐在那裡，他們也會說很漂亮，真的非常感謝。

從南韓啦啦隊轉戰台灣，李雅英的中文程度到底如何？她透過翻譯人員說：「大家好，我是李雅英，這句話會自動出來，漂亮、可愛、再見也記得很清楚，難一點的字就要透過翻譯了。」

至於明年動向，李雅英笑說：「當然一直喜歡在習慣的地方。」

李雅英笑容甜美，擁有大批粉絲。記者藍宗標／攝影
李雅英笑容甜美，擁有大批粉絲。記者藍宗標／攝影
李雅英笑容甜美，擁有大批粉絲。記者藍宗標／攝影
李雅英笑容甜美，擁有大批粉絲。記者藍宗標／攝影
李雅英笑容甜美，擁有大批粉絲。記者藍宗標／攝影
李雅英笑容甜美，擁有大批粉絲。記者藍宗標／攝影

啦啦隊 富邦悍將 統一獅

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