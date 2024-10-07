12強賽／進入中華隊感謝自己的努力 陳傑憲：榮耀超出身體疲累

中華隊備戰11月開打的世界棒球12強賽，28人正選名單今天出爐，統一獅隊球星陳傑憲確定擔任隊長，他說：「相信被選到的人都有獨特之處，有些厲害選手因為身體因素婉拒，我們很幸運可以參加重要賽事，感謝自己的努力。」

陳傑憲邁入成棒階段後，去年首次入選中華隊參加世界棒球經典賽，這次12強賽再次入列，強調能夠穿上成人中華隊球衣，基本上是所有球員的夢想，要好好把握機會，讓所有人看見真正實力。

「比起身體疲累，能夠進入中華隊是榮耀。」陳傑憲表示，參加強度高的國際賽責任重大，這次賽事結束後，一定會深深烙印在腦海。

回想去年經典賽經驗，陳傑憲依然印象深刻，認為這種賽事就是想要對抗、擊敗對手，每打一次就會有不同收穫，自己也會跟著一起進步。

他說：「世界級好手強度有差，想追尋他們的腳步，原來大聯盟這麼厲害。」

今年12強賽有不少新生代球員當選國手，陳傑憲表示，這對年輕選手是好事，穿上國家隊衣是一種動力，能讓他們增加信心，以後再打職棒會有很大感受。

至於自己的感受，陳傑憲透露，會用更謙卑的態度看中職賽事，覺得自己還不夠，繼繼努力、不能滿足，必須不斷追求進步才不會被年輕球員取代。

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