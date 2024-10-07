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12強賽／看中華隊年輕王牌 陳冠宇：來年贏日職全一軍不是不可能

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊陳冠宇成為世界棒球12強賽中華隊三屆元老。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊陳冠宇成為世界棒球12強賽中華隊三屆元老。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊7人上榜、4投入選，成為中華隊最大團，陳冠宇更是打滿3屆世界12強棒球賽，看猿隊勝利組牛棚幾乎全「猿」上榜只差陳柏豪，也不免為他感到可惜，「但他今年比較疲勞一點，讓他多一點休息去備戰，對他棒球生涯也是好事。」

陳冠宇2015、2019年都參戰12強，今年再度出現在正選名單中，加上王志煊以及近日獲得徵詢的莊昕諺，猿隊牛棚共3人入選，本季構築的鐵牛棚獲得肯定。

陳冠宇也提到，「以樂天來講，今年大家都算辛苦，比較可惜是柏豪，比較疲勞一點，讓他多一點休息去備戰對他棒球生涯也是好事。」他也大力稱讚莊昕諺本季的表現，「是我們球隊中繼投最好的，拆彈的部分、心理層面，我覺得已經可以讓大家對他在國際賽很有期待感，我一開始也很看好他有機會入選。」

33歲的陳冠宇對於再戰12強一直都有高度意願，他說：「每次打完中華隊都覺得難過，中華隊的氛圍，大家從對手變成隊友，有共同目標去打一個比賽，是很特別的一件事，每屆都有很感動的事，也希望這次比賽可以留下深刻的印象。」

他也提到，今年林昱珉和古林睿煬扮演中華隊王牌投手，「還有一些有傷勢影響沒有來打的，很多學弟能力都越來越好，以我們投手戰力完整的話，我覺得很有機會和日本比拚，我覺得在接下來幾年是很有機會去贏日職全一軍陣容。」

中華隊 樂天桃猿 陳冠宇

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