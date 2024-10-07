快訊

基隆市長罷免案電視說明會 戴璟安、謝國樑先禮後兵

教室前走廊談判！桃園高二生戀情遭介入刀刺濺血 2同學輕重傷

東南亞旅客不想去美國玩了 「這些原因」都讓他們退卻

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／年輕陣容也可能有驚奇 蔡其昌談球是圓的想到陳柏豪熱投79球

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒聯盟會長蔡其昌。記者余承翰／攝影
中華職棒聯盟會長蔡其昌。記者余承翰／攝影

世界棒球12強賽將在11月展開，職棒賽季臨到尾聲累積不少疲勞、傷情，導致近期許多選手表達婉拒參賽。被問到本屆組軍過程中的退賽潮，中職聯盟會長蔡其昌想澄清一件事，他認為如果健康，相信每位選手都想打，這次儘管陣容有不少新面孔，但棒球是圓的，充滿很多難以想像的事，「就像昨晚你們也想不到陳柏豪怎麼會投那麼久。」

本屆在徵詢選手意願過程中，收到不少婉拒參賽的回覆，其中以張育成為最大戰力損傷，蔡其昌表示，自己也有跟育成講，希望他好好養傷，接下來明年二月（經典賽資格賽）又可以代表國家隊比賽。

蔡其昌也提到，外界或許不妨將這次12強賽及明年2月的經典賽資格賽想成一套的比賽，現在受傷的先休息，接下來就換他們上場。

蔡其昌強調，台灣球迷喜歡看台灣選手打國際賽，就像去年吳哲源、張育成都因為經典賽被更多人認識，如果健康，相信每個選手都很想打，沒有不想打的問題。

這次儘管少了幾名有經驗的選手，但蔡其昌認為不見得是壞事，「以長遠布局來講，現在有優秀的資深選手，可以入選、符合大家期待，同時也希望有新手的養成，要讓年輕選手有機會上來。」他說年輕選手對於球季賽已有了解，但還缺乏短期盃賽的經驗，如果藉由這次讓他們累積經驗，「長遠來看，以後有越來越多人可以挑，為了下次經典賽、奧運這都是該做的事。」

陣容缺少經驗，蔡其昌直言：「怎麼知道這些年輕選手不會有人在這次比賽發光發熱，這很難講。上次大家知道張育成很好，但誰知道有到這麼好，沒有人知道這次會不會再有一個驚奇（張育成）跳出來。棒球是圓的，輸贏靠天、打拚靠自己，充滿很多難以想像的事情。」話鋒一轉想到昨晚的比賽，「昨天晚上你們就想不到吧！柏豪怎麼會投這麼久。」

世界棒球12強 張育成 經典賽

延伸閱讀

中職／陳柏豪想拚3局奪救援成功 結局是陳冠宇被王博玄再見安打

12強賽／醫生建議完全關機 張育成吐心聲：一直想打中華隊

中職／蔡其昌力挺中信兄弟聯繫刑事局 網：告死垃圾詐騙猴

中職／兄弟球員遭惡意影射 會長蔡其昌：絕不寬貸！

相關新聞

12強賽／28人名單最大遺珠？網：沒陳子豪跟曾頌恩真怪

世界棒球12強賽今年11月登場，中華隊28人正選名單今天出爐，引發球迷熱烈討論。許多網友直呼中信兄弟隊重砲陳子豪是遺珠之憾。 去年經典賽就有許多球迷直呼沒陳子豪很可惜，如今他再度落選12強，有網

12強賽／28人名單公布！4位桃猿投手成最大團 3旅外助陣

世界棒球12強賽今年11月登場，中華隊以地主之姿出擊，備受矚目的28人正選名單今天公布，3名旅外選手入列，分別是投手林昱...

12強賽／最大遺珠之憾當然是張育成 曾豪駒：對火力一定有損失

世界棒球12強賽今天公布中華隊28人名單，總教練曾豪駒直言，缺少張育成是最大遺珠之憾，對於中華隊火力一定會有影響，但相信...

中職／笑說明年喜歡在習慣的地方 李雅英：來台塞滿很好玩的回憶

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels南韓美女李雅英，今天現身新莊球場，將在悍將、統一獅隊之戰和現場球迷互動，她很開心...

12強賽／進入中華隊感謝自己的努力 陳傑憲：榮耀超出身體疲累

中華隊備戰11月開打的世界棒球12強賽，28人正選名單今天出爐，統一獅隊球星陳傑憲確定擔任隊長，他說：「相信被選到的人都...

12強賽／看中華隊年輕王牌 陳冠宇：來年贏日職全一軍不是不可能

樂天桃猿隊7人上榜、4投入選，成為中華隊最大團，陳冠宇更是打滿3屆世界12強棒球賽，看猿隊勝利組牛棚幾乎全「猿」上榜只差...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。