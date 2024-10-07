12強賽／年輕陣容也可能有驚奇 蔡其昌談球是圓的想到陳柏豪熱投79球

世界棒球12強賽將在11月展開，職棒賽季臨到尾聲累積不少疲勞、傷情，導致近期許多選手表達婉拒參賽。被問到本屆組軍過程中的退賽潮，中職聯盟會長蔡其昌想澄清一件事，他認為如果健康，相信每位選手都想打，這次儘管陣容有不少新面孔，但棒球是圓的，充滿很多難以想像的事，「就像昨晚你們也想不到陳柏豪怎麼會投那麼久。」

本屆在徵詢選手意願過程中，收到不少婉拒參賽的回覆，其中以張育成為最大戰力損傷，蔡其昌表示，自己也有跟育成講，希望他好好養傷，接下來明年二月（經典賽資格賽）又可以代表國家隊比賽。

蔡其昌也提到，外界或許不妨將這次12強賽及明年2月的經典賽資格賽想成一套的比賽，現在受傷的先休息，接下來就換他們上場。

蔡其昌強調，台灣球迷喜歡看台灣選手打國際賽，就像去年吳哲源、張育成都因為經典賽被更多人認識，如果健康，相信每個選手都很想打，沒有不想打的問題。

這次儘管少了幾名有經驗的選手，但蔡其昌認為不見得是壞事，「以長遠布局來講，現在有優秀的資深選手，可以入選、符合大家期待，同時也希望有新手的養成，要讓年輕選手有機會上來。」他說年輕選手對於球季賽已有了解，但還缺乏短期盃賽的經驗，如果藉由這次讓他們累積經驗，「長遠來看，以後有越來越多人可以挑，為了下次經典賽、奧運這都是該做的事。」

陣容缺少經驗，蔡其昌直言：「怎麼知道這些年輕選手不會有人在這次比賽發光發熱，這很難講。上次大家知道張育成很好，但誰知道有到這麼好，沒有人知道這次會不會再有一個驚奇（張育成）跳出來。棒球是圓的，輸贏靠天、打拚靠自己，充滿很多難以想像的事情。」話鋒一轉想到昨晚的比賽，「昨天晚上你們就想不到吧！柏豪怎麼會投這麼久。」

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