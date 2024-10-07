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12強賽／難忘林哲瑄上屆三分砲 江國豪當國手收鋒總叮嚀

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
江國豪入選世界棒球12強賽國手。記者余承翰／攝影
江國豪入選世界棒球12強賽國手。記者余承翰／攝影

世界棒球12強賽今天公布中華隊28人名單，富邦悍將隊江國豪上榜，他在確定入選後，也收到來自總教練陳金鋒的叮嚀，要他平常心，想法簡單一點去面對比賽。

江國豪生涯首度在一級國際賽事披上國家隊戰袍，今天穿著深色西裝出席記者會，連他都坦言這一切很意外，上禮拜五接到出席記者會通知，甚至來不及準備西裝，是穿著戴培峰的西裝來到現場。

江國豪本季30場出賽（13場先發、17場後援），累積92局出賽，繳出4勝9敗、防禦率4.99，季中多次在先發、後援的角色上調動，為本季僅有兩位先發、後援場次都超過10場的選手。

中華隊總教練曾豪駒指出，江國豪的投球型態，在教練團看來是「可以控制的選手」，熱身也很快，對他的定位目前放在先發和長中繼，會在後續集訓與投手教練討論後讓定位更明確。

江國豪透露，自己對12強賽印象最深為第一屆郭俊麟連兩場7局以上好投、第二屆林哲瑄三分砲，第二屆自己是在東京巨蛋現場看到，「那時就想，此生希望有機會在這裡比賽，去年亞冠賽就去了，入選12強是從小到大的夢想，慢慢可以打到一級賽事，算是對自己的肯定。」

確定入選中華隊後，自家總教練鋒總也給予叮嚀，「鋒哥就叫我好好加油，不要怯場，平常心去面對，不要有太多想法，簡單一點去面對比賽。」

世界棒球12強 中華隊 江國豪

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