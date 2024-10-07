12強賽／28人名單最大遺珠？網：沒陳子豪跟曾頌恩真怪

世界棒球12強賽今年11月登場，中華隊28人正選名單今天出爐，引發球迷熱烈討論。許多網友直呼中信兄弟隊重砲陳子豪是遺珠之憾。

去年經典賽就有許多球迷直呼沒陳子豪很可惜，如今他再度落選12強，有網友在PTT以「陳子豪是不是沒有愛啊」為題發文，指出陳子豪明明就是中職數一數二的強打，明星賽沒入選，連12強都沒有教練的愛，是不是棒子再強，不能上場守備就是會被蛋雕（丟掉），連選來當DH（指定打擊）的價值都沒有嗎？

貼文一出，立刻引發熱烈討論，「全本土OPS（整體攻擊指數）第一名為什麼選不上？」、「今年已經算生涯年，結果明星賽跟國家隊都沒有」、「沒有子豪跟魚柱（曾頌恩）真的怪」、「功能性不足吧」、「歌紅人不紅」。

針對陳子豪沒入選的討論，中華隊總教練曾豪駒回應：「我是覺得不只子豪啦！還有很多選手，只要入選60人名單的選手，都是本季表現很好的。」

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