影／世界棒球12強賽公布28人名單 3名旅外入列

世界棒球12強賽今天公布中華隊28人名單，共有林昱珉、潘文輝、林家正3名旅外選手入列。本屆由曾豪駒擔任總教練，但他在記者會上也直言，少了張育成對中華隊火力一定會有影響，但相信其他選手都有一起實力，可以一起撐起火網。
中華隊28人名單包括14位投手、3位捕手、7位內野手、4位外野手。中職樂天桃猿入選7人最多，其中包括黃子鵬、陳冠宇、王志煊、莊昕諺4名投手。統一獅則包辦3名外野手，陳傑憲、林安可、邱智呈都入列，再加上猿隊陳晨威。
陳傑憲被選為此次的隊長，曾豪駒指出，希望他的態度和對勝利的渴望，以及在場上帶來的氣氛，會讓團隊渴望比賽。
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