12強賽／沒有高宇杰、納入林家正 曾豪駒：對旅外投手較熟悉

世界棒球12強賽今天公布中華隊28人名單，上屆打出驚奇的中信兄弟隊高宇杰並未入選，黑馬為旅美捕手林家正，總教練曾豪駒指出，考慮到他對外國選手、旅外投手較為熟悉，所以納入此次名單。

林家正今年8月因左手掌鉤狀骨折動刀，預計缺席2個月，當時就評估有機會趕上12強賽，最終出現在28人正選名單中，另外兩位捕手則是吉力吉撈．鞏冠、戴培峰。

曾豪駒表示，這趟去美國觀察旅外選手時，有與林家正碰到面，了解他的傷勢，「這段時間持續觀察、溝通，他也都有給我們他的練習影片，目前狀況都已經正常，他對於國外選手、旅外投手習性也比較了解。」

林家正本季在響尾蛇2A打擊手感火燙，44打數敲出18支安打，繳出打擊率0.409、上壘率0.480、長打率0.568。

同樣來自響尾蛇隊體系的左投林昱珉，為目前最受矚目的旅美台灣投手，層級已晉升到3A，預計將在12強扛起主戰先發投手的角色之一，與林家正不僅在小聯盟搭檔過，去年在杭州亞運林昱珉也傾向由林家正蹲捕，如今「雙林」在12強再次攜手。

商品推薦