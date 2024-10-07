12強賽／沒有高宇杰、納入林家正 曾豪駒：對旅外投手較熟悉
世界棒球12強賽今天公布中華隊28人名單，上屆打出驚奇的中信兄弟隊高宇杰並未入選，黑馬為旅美捕手林家正，總教練曾豪駒指出，考慮到他對外國選手、旅外投手較為熟悉，所以納入此次名單。
林家正今年8月因左手掌鉤狀骨折動刀，預計缺席2個月，當時就評估有機會趕上12強賽，最終出現在28人正選名單中，另外兩位捕手則是吉力吉撈．鞏冠、戴培峰。
曾豪駒表示，這趟去美國觀察旅外選手時，有與林家正碰到面，了解他的傷勢，「這段時間持續觀察、溝通，他也都有給我們他的練習影片，目前狀況都已經正常，他對於國外選手、旅外投手習性也比較了解。」
林家正本季在響尾蛇2A打擊手感火燙，44打數敲出18支安打，繳出打擊率0.409、上壘率0.480、長打率0.568。
同樣來自響尾蛇隊體系的左投林昱珉，為目前最受矚目的旅美台灣投手，層級已晉升到3A，預計將在12強扛起主戰先發投手的角色之一，與林家正不僅在小聯盟搭檔過，去年在杭州亞運林昱珉也傾向由林家正蹲捕，如今「雙林」在12強再次攜手。
MLB季後賽對戰表
▪ 大都會下剋上淘汰釀酒人！分區賽組合出爐 這裡看2024MLB季後賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言