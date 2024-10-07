12強賽／陳子豪遺珠？曾豪駒：60人名單內都表現很好

世界棒球12強賽今天公布中華隊28人名單，不少國家隊新面孔，總教練曾豪駒認為，挑選的選手，多數本季都有穩定表現，期許在他們之中可以打出上一屆的高宇杰、張奕、陳俊秀的角色。

曾豪駒扛起本屆中華隊總教練一職，這段時間密集討論選手名單，近期新增不少選手因身體狀況表達婉拒參賽，直到近幾天還有選手才剛接獲徵詢，包括味全龍隊張政禹、林凱威、樂天桃猿隊莊昕諺等人。

林凱威本季開低走高，憑藉季末的好表現為自己爭取到一席之地，曾豪駒就提到，或許賽季前半數據不佳，但參考近況、加上身為國家隊常客的經驗值，相信他能扮演重要的角色。

本屆陣容組成除了碰到部分選手因傷病表達婉拒參賽，還有一例特殊狀況，陳柏毓本身有意願參賽，中華隊教練團原也屬意列入，但自母隊海盜隊溝通後，認為投球限制較多、使用上有難度，曾豪駒說：「這次在名單上就只能割捨。」

另一位球迷討論甚多的遺珠之憾為陳子豪，曾豪駒對此回應：「我是覺得不只子豪啦！還有很多選手，只要入選60人名單的選手，都是本季表現很好的。」他說考量在教練團作戰使用上，選出最終28人。外界擔心中華隊長打火力，曾豪駒說：「每一個人進入中華隊都有一定實力，或許長打率沒有很高，但是球棒控制能力、腳程都是這次團隊的特色。」

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