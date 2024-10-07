韓職／韓媒報導姜白虎有女朋友了！對象是21歲高球名將尹伊娜

南韓體育界傳出好消息，據《體育首爾》報導，25歲職棒國手姜白虎與21歲高球女將尹伊娜（Yoon Ina）確定戀人關係。

據《體育首爾》報導，有民眾目擊姜白虎經常出現在尹伊娜的比賽中，因此戀愛傳聞浮出水面；兩人最初以親密兄妹關係相處，最近確認已成為戀人。他們都是擁有出色實力的運動明星，且都有出現過爭議事件，因此更吸引民眾注目。

姜白虎2018年展開韓職一軍生涯，隔年就代表南韓出征第2屆世界棒球12強賽，2021年參加東京奧運，因比賽中嚼口香糖引發輿論撻伐，2023經典賽又因慶祝太嗨，腳離壘包遭觸殺，成為許多球迷難以忘懷的名場面。

尹伊娜是南韓女子職業高球頂尖選手，擁有許多球迷支持，不過她2022年因涉嫌作弊「打錯球」遭禁賽3年，後來罰則減半，得以重返賽場，目前仍保持頂尖身手。她近日將參加LPGA（美國女子職業高爾夫）；姜白虎目前正在打韓職季後賽。

尹伊娜，取材自KLPGA

商品推薦