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憑著20年前一本村民電話簿 90歲姊姊與弟弟40年後再重逢

中職／啦啦隊新人衣宸撞臉三上悠亞 竟遭酸民嗆「長得像怪物」本人這樣回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
啦啦隊衣宸。 截圖自衣宸IG
啦啦隊衣宸。 截圖自衣宸IG

前慕獅女孩衣宸成為中信兄弟啦啦隊Passion Sisters預備成員，上個月底迎來棒球初應援，一登場就令許多球迷驚豔，人氣迅速飆漲，有粉絲更稱她撞臉三上悠亞。不料，近日卻有酸民說她「真的長的蠻像怪物的」，讓她感到相當無奈，然而今天她個人IG限動，得到隊友芊芊「別理他，妳很棒，加油」的鼓勵，她回應說，「我會好好加油。」

衣宸在個人Threads發文提到，「新聞下很多留言都會看過，好的與不好的都會看，虛心接受批評與指教，其中有一則留言『真的長的蠻像怪物的』。」

還有酸民發文表示，「幹嘛不承認？我覺得很像啊，還以為穿上聖衣（兄弟球衣）就不像喔？穿黃色的更像，一個台籃不紅的整天刷存在感會紅喔？」

酸民發文嗆衣宸。 截圖自衣宸IG限動
酸民發文嗆衣宸。 截圖自衣宸IG限動

貼文一出，網友紛紛鼓勵衣宸，「怪物級的漂亮吧」、 「怪物級的新人」、「真的是怪可愛耶」、「別理他，你很棒」、「我們宸宸明明就很可愛」。

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