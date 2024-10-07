中職／啦啦隊新人衣宸撞臉三上悠亞 竟遭酸民嗆「長得像怪物」本人這樣回應了
前慕獅女孩衣宸成為中信兄弟啦啦隊Passion Sisters預備成員，上個月底迎來棒球初應援，一登場就令許多球迷驚豔，人氣迅速飆漲，有粉絲更稱她撞臉三上悠亞。不料，近日卻有酸民說她「真的長的蠻像怪物的」，讓她感到相當無奈，然而今天她個人IG限動，得到隊友芊芊「別理他，妳很棒，加油」的鼓勵，她回應說，「我會好好加油。」
衣宸在個人Threads發文提到，「新聞下很多留言都會看過，好的與不好的都會看，虛心接受批評與指教，其中有一則留言『真的長的蠻像怪物的』。」
還有酸民發文表示，「幹嘛不承認？我覺得很像啊，還以為穿上聖衣（兄弟球衣）就不像喔？穿黃色的更像，一個台籃不紅的整天刷存在感會紅喔？」
貼文一出，網友紛紛鼓勵衣宸，「怪物級的漂亮吧」、 「怪物級的新人」、「真的是怪可愛耶」、「別理他，你很棒」、「我們宸宸明明就很可愛」。
MLB季後賽對戰表
▪ 大都會下剋上淘汰釀酒人！分區賽組合出爐 這裡看2024MLB季後賽比分與賽程表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言