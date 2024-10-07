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12強賽／中華隊28人名單公布 3旅外助陣、4桃猿投手成最大團

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12強賽／最大遺珠之憾當然是張育成 曾豪駒：對火力一定有損失

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
12強賽名單。記者余承翰／攝影
12強賽名單。記者余承翰／攝影

世界棒球12強賽今天公布中華隊28人名單，總教練曾豪駒直言，缺少張育成是最大遺珠之憾，對於中華隊火力一定會有影響，但相信其他選手都有一起實力，可以一起撐起火網。

總教練曾豪駒表示，徵詢過程有三個主旨，第一是意願，第二是健康，第三是數據的呈現，從28人名單選出14位投手，希望這14位投手可以代表中華隊有好成績，也希望14位野手可以打出一場場感動的比賽。

談到遺珠之憾，曾豪駒表示，最大的遺憾是張育成，「經典賽表現大家有目共睹，這次沒有參賽，中華隊火力一定有損失。」但他也說相信其他入選選手都有一定實力，希望可以一起打出精神與態度。

曾豪駒提到，「這次在徵詢過程中，希望可以表達我們的誠意，讓選手感受到中華隊是需要他們的，感謝他們在一整年辛苦征戰下還願意加入中華隊共同努力。」

挑選統一獅隊的「里長伯」陳傑憲擔任隊長，曾豪駒相中他的態度和對勝利的渴望，以及在場上帶來的氣氛，會讓團隊渴望比賽。

中華隊 張育成 曾豪駒

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