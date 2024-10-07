12強賽／28人名單公布！4位桃猿投手成最大團 3旅外助陣

世界棒球12強賽今年11月登場，中華隊以地主之姿出擊，備受矚目的28人正選名單今天公布，3名旅外選手入列，分別是投手林昱珉、潘文輝，以及捕手林家正。

12強賽前一次舉辦已是2019年，暌違5年恢復舉辦，本屆由曾豪駒執掌兵符，經過這段時間以來的點兵作業，正式陣容在今天記者會上揭曉。

中華隊28人名單包括14位投手、3位捕手、7位內野手、4位外野手，投手以樂天桃猿隊4人為最大團，先發投手黃子鵬之外，納入勝利組牛棚陳冠宇、王志煊、莊昕諺。

外野則以統一獅隊最多，陳傑憲、林安可、邱智呈都入列，加上猿隊陳晨威。28人名單不分位置，以猿隊占7人為最多。

據了解，效力海盜的旅美投手陳柏毓本人有高度意願要打，教練團也有意納入，但母隊對他有嚴格的投球限制，教練團考量後決定割愛，加上近期陸續退出的選手，這幾天新增徵詢張政禹、林凱威、莊昕諺，最終都納入正選名單。

世界棒球12強賽中華隊28人名單 投手14人 林昱珉（美職響尾蛇） 潘文輝（美職費城人） 黃子鵬（樂天桃猿） 陳冠宇（樂天桃猿） 王志煊（樂天桃猿） 莊昕諺（樂天桃猿） 古林睿煬（統一獅） 邱浩鈞（統一獅） 張奕（富邦悍將） 江國豪（富邦悍將） 吳俊偉（中信兄弟） 陳柏清（台鋼雄鷹） 陳冠偉（味全龍） 林凱威（味全龍） 捕手3人 林家正（美職響尾蛇） 吉力吉撈．鞏冠（味全龍） 戴培峰（富邦悍將） 內野手7人 江坤宇（中信兄弟） 岳東華（中信兄弟） 李凱威（味全龍） 朱育賢（樂天桃猿） 林立（樂天桃猿） 潘傑楷（統一獅） 張政禹（味全龍） 外野手4人 陳傑憲（統一獅） 邱智呈（統一獅） 林安可（統一獅） 陳晨威（樂天桃猿）

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