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12強賽／中華隊28人名單公布 3旅外助陣、4桃猿投手成最大團

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12強賽／台捷交流賽門票11日開賣 首度與總統府聯名應援毛巾

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒聯盟會長蔡其昌。截圖自畫面
中華職棒聯盟會長蔡其昌。截圖自畫面

世界棒球12強賽將在11月點燃戰火，中華隊28人名單公佈，為了幫助選手熱身，特別規畫中華隊與捷克國家隊在11月2、3日台北大巨蛋進行熱身賽，賽事門票於10月11日中午12點在ibon售票系統全面開賣。

捷克隊以2023年經典賽陣容為班底，來台進行交流賽，國際交流賽事機會難得且舉辦不易。會長蔡其昌表示，我們和日本在這次12強賽前都挑選捷克為交流賽對手，能被日本選中，代表對捷克實力的肯定，期待球迷也能踴躍進場支持。

中華隊與捷克隊交流賽門票將在11日中午12點開賣，開放內野B1到L2及外野B1樓層，B1內野熱區門票1380元，站立應援熱區1180元，商務區880元，經濟區680元，內野上層L2內野同樂區780元，一般區580元，外野B1全區400元。球迷也可透過緯來、愛爾達轉播收看賽事。

此外，中華職棒首度與總統府聯名推出Team Taiwan應援毛巾，送給內野熱區進場球迷。

世界棒球12強 中華職棒 中華隊

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