中職／小龍女因不看鏡頭遭情勒 中信啦啦隊少鹽有感而發力挺同行

先前味全龍啦啦隊成員芮妮因不看球迷鏡頭，遭球迷私訊辱罵。中信兄弟啦啦隊少鹽近日也在社群有感而發，表達這項職業的難處。

少鹽在個人IG發限時動態寫道，「球場觀眾很多，鏡頭很多，現場應援聲也很大，可能會忽略一些鏡頭或沒聽清楚姊妹說了什麼，但總有人會認為自己被冷落，被特別對待，並在網路或球迷間討論。」

少鹽接著說明身為啦啦隊的困難之處，「啦啦隊本身職責是應援，真的沒辦法完全照顧到每一位觀眾球迷，希望大家看球都能開開心心，我也知道大多數球迷都能同理我們的工作狀況，謝謝你們，希望未來不要再有類似的事發生。」

少鹽發文。 截圖自少鹽IG限時動態

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