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中職／悍將球迷感恩會13日火速登場 張育成、王念好變裝對抗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊球迷感恩會將在10月13日於新莊棒球場登場。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊球迷感恩會將在10月13日於新莊棒球場登場。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天公布球迷感恩會將在10月13日於新莊棒球場登場，深受悍將球迷喜愛的家族會員限定活動，以及見面會和簽名會，另外還有悍將菜鳥日壓軸登場，2023、2024年加入的新秀們將變裝PK，歡迎球迷到場同樂。

感恩會上午將進行家族會員限定活動，家族會員可在10月8日透過富邦悍將售票網進行報名購買暢遊券，亞瑟傳奇不限額外，亞瑟王、梅林魔法師、藍斯洛騎士皆採限額報名方式；暢遊券售價為350元，內含活動點數10點及城堡拍照會資格2次，還可獲得麗仕柔亮清爽洗髮乳、可樂果MiNi、Mag Mag還魂梅、茶品、面膜等進場贈品，另外還有抽獎券可參加好禮摸彩，有JBL Soundgear Sense開放式藍牙耳機和實戰簽名球衣等大獎。

家族會員限定活動攤位更豐富多元，每個關卡都有悍將球員一起體驗各種棒球樂趣，遊戲關卡升級包括悍你ＫＧＢ、飆速強投手、體能訓練站、打擊家教班、鉛著你接力、壘間追逐戰、速度挑戰賽，還有展現好聲音的「歡唱好歌喉」。城堡拍照會今年特別調整為不扣活動點數，改為每票2次合照資格兌換，且拍照場景更豐富，除了球員板凳區外，新增400英尺全壘打牆、MVP背板等不同地點，可與悍將球員、Fubon An-gels一起留下專屬球場回憶的合照。

感恩會下午悍將球員與Fubon Angels則會至二樓環形舞台與球迷朋友們互動進行舞台遊戲，同時舉辦悍將、Angels簽名會，球迷朋友須先透過APP報名活動資格，並消費滿額即可參加簽名會，簽名會悍將、Angels參加組合及活動報名辦法，將陸續於富邦悍將官方粉絲團公布。

悍將菜鳥日則將在簽名會後壓軸登場，去年可惜未能舉辦的新秀菜鳥日，在今年升級成豪華版隆重呈獻，將以「海洋、陸地動物」作為變裝主題，由王念好帶領的二年級生與張育成領銜的一年級生進行變裝大對抗，在各式各樣的關卡中PK，讓各懷技能的菜鳥們秀一波。

沒搶到限量家族會員限定活動暢遊券及非會員的球迷，也能在10月8日起於富邦悍將售票網購買150元的Fan Fest入場券同樣享有入場摸彩資格，上午即可進場於看台區觀賞場內活動，並參與下午環形舞台感恩會、悍將菜鳥日等活動。

富邦悍將 棒球 王念好

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