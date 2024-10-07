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黑豹旗／台灣甲子園開戰 辜仲諒勉選手有U18中華隊精神

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
第12屆中信盃黑豹旗開打，中華棒球協會理事長辜仲諒勉勵球員全力以赴，為學校爭取最高榮譽。圖／中華棒球協會提供
第12屆中信盃黑豹旗開打，中華棒球協會理事長辜仲諒勉勵球員全力以赴，為學校爭取最高榮譽。圖／中華棒球協會提供

聚集3700名球員的台灣甲子園開戰，中國信託商業銀行冠名贊助第12屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，昨於台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場開打，213隊報名創賽史紀錄，首度增設女子組亦吸引10隊報名，共263位女性球員、14位女性教練參賽，成為全台最多女子棒球隊參賽之青棒盃賽。

中華棒球協會理事長辜仲諒表示，一個月前，U18中華隊在亞洲青棒錦標賽遭逢日本隊，對手18人名單中有2名投手、1位捕手來自今年日本夏季甲子園冠、亞軍隊伍，還有在高中生涯敲出64支全壘打的選手，共有5位選手來自夏季甲子園前8強，還有許多傳統名校的強打者，實力等同於日本甲子園明星隊，但U18中華隊不畏艱難、遇強則強，冠軍戰以6：1逆轉贏球，勇奪暌違17年的亞青賽冠軍，顯示台灣青棒在國際棒壇的強大實力。

辜仲諒勉勵選手要有U18中華隊的精神，台灣具備有世界一流的棒球實力，只要努力就可以打敗日本隊，而U18中華隊優異表現，也彰顯了國手選拔賽事之一的中信盃黑豹旗之價值所在。

本屆賽事另一特色為新成立女子組，開幕典禮上特別致贈女黑豹象徵青春熱情的紅色球帽。辜仲諒期許中信盃黑豹旗為台灣女棒注入養分，未來能有更多女黑豹加入，推升台灣女棒朝世界第一目標邁進。

開幕戰由中正國防幹部預備學校迎戰上屆冠軍桃園市平鎮高中，平鎮高中展現賽史「七冠王」實力，以26：0擊敗中正預校，拿下本屆首勝。即使實力有所差距，中正預校仍全力迎戰，派出軍樂隊提振士氣，奮戰精神獲眾人肯定。

中信 日本 辜仲諒

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