中職／陳柏豪想拚3局奪救援成功 結局是陳冠宇被王博玄再見安打

樂天桃猿隊今天作客嘉義市球場，對台鋼雄鷹隊打完前6局以6：0領先，7局下推出「守護神」陳柏豪，想要讓他投滿3局取得救援成功，不料陳柏豪9局下無法拿到最後一個出局數，投2.2局失7分（6分自責）吞敗，陳冠宇登板救援被王博玄揮出再見安打，猿隊終場6：7落敗。

陳柏豪本季前51次出賽有50場投1局、1場未取得出局數吞敗，今天賽前29場救援成功和中信兄弟隊吳俊偉並列領先，教練團為了讓他達到30救援，刻意安排提前登板，只要投滿3局就可達陣。

猿隊洋投魔神樂先發5局無失分，洪敏暘、蘇俊璋6局下也讓雄鷹掛零；陳柏豪「未照劇本演出」，後援2.2局投79球只有40顆好球，被揮出5支安打，出現5次保送，失7分送掉江山，其中5分集中在9局下，吞下本季第4敗，防禦率也從1.44升至2.39。

猿隊首局就展開攻勢，林立率先安打、林泓育觸身球，兩出局後朱育賢安打攻下全場第1分。

2局上林承飛揮出三壘打，再靠張閔勛安打護送得分，接著林立二壘打再下一城；3局上，朱育賢先揮安打，林智平追加二壘打，猿隊再攻下1分，變成4：0領先。

雄鷹一直無法破蛋，猿隊5局上攻勢再起，朱育賢獲保送，林智平、林承飛連續安打攻下1分，馬傑森內野滾地球送回林智平，拉大到6分差距。

雄鷹直到7局下才開張，陳飛霖、紀慶然、林家鋐接連安打，加上猿隊內野傳球失誤，這半局追回兩分，形成2：6。

兩隊打完前8局比數不變，雄鷹9局下陳飛霖先獲保送，兩出局後林家鋐三壘打攻下1分，接著黃劼希、陳文杰、魔鷹、陳世嘉連獲保送再得兩分，追成5：6。

陳柏豪9局下狀況不斷，下一棒王博玄打擊時，他又出現暴投，讓雄鷹跑回追平分； 陳冠宇接手投球，但被王博玄揮出再見安打，雄鷹戲劇性贏得勝利。

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