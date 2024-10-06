中職／談12強準國手 葉總：李凱威沒有不選的理由、陳冠偉有疲態

味全龍隊今天在保留比賽以5：3驚險擊敗富邦悍將隊，終結者陳冠偉9局登板釀出危機，李凱威3安猛打獲得單場MVP，總教練葉君璋賽後談到兩位世界棒球12強賽準國手，李凱威下半季狀況火燙，沒有不入選的理由，陳冠偉近期浮現疲勞，需要再調整。

李凱威此役先在8月17日敲出2安，今天在保留比賽補上1安，猛打賞橫跨51天，賽後打擊率達到3成19。

他透露，今年上半季沒有打好，沒像之前那麼穩定，後來在動作調整上比較找到感覺，加上客座教練克魯茲到來，「在攻擊上更有自信。」他評價今年表現，「比較滿意是打擊率有破3成，不滿意是守備上失誤多了一點，還有長打。」

葉君璋談到，李凱威下半季的表現一直都很好，「希望他可以保持，希望在12強對中華隊有貢獻。」無意中透露子弟兵入選國家隊，葉總反問：「你可以想到任何沒有入選的理由嗎？我目前還想不到。」

陳冠偉登板把關3分領先，面對6人次只取得2個出局數，被敲3安打、1保送，最終留下滿壘局面退場，由陳禹勳驚險守成。

葉君璋指出，陳冠偉近5、6場的狀況看起來有點疲勞，有些出手角度的問題，接下來可能要再做一些調整，「不然會影響到12強表現。」

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