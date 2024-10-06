中職／李凱威「分期」刷猛打 悍將確定入手榜眼籤

味全龍、富邦悍將隊今天完成「未完的戰役」，龍隊打完剩餘5局以5：3贏球，也一併確定榜眼籤屬於悍將，龍隊收下探花籤；李凱威8月17日敲雙安，今天再補1安打，單場3安打獲選單場MVP。

此役為原訂8月17日進行的賽事，當天打到4局結束、龍隊3：1領先時喊停，保留到今天進行剩餘賽事，兩隊先發投手由龍隊伍鐸、悍將江國豪換成郭郁政、黃保羅。

黃保羅的體感第1局、賽事紀錄第5局，一出局後被連敲3安打，劉基鴻二壘打、林孝程高飛犧牲打各帶有1分打點，擴大為5：1領先。

悍將在6局上戴培峰的得點圈安打追回1分，9局上龍隊終結者陳冠偉遭蔡佳諺三壘打、周佳樂一壘打串連掉分，後續劉俊豪再敲單場第4安，保送王念好，將滿壘局面交到陳禹勳手裡，面對董子恩飆出再見三振，龍隊仍以2分差守下勝利。

黃保羅最終後援4局被敲6安打、失2分，敗投記在51天前先發4局失3分的江國豪身上，本季以出賽30場、92局取得4勝9敗、防禦率4.99作收。

悍將輸球後，本季52勝64敗1和，剩下3場比賽，確定追不上目前57勝61敗的龍隊，由悍將拿下明年選秀的榜眼籤，緊跟在台鋼雄鷹隊之後選人。

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