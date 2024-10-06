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中職／二軍總冠軍賽 味全龍奪第2勝扳平戰局

中央社／ 台北6日電
中職二軍冠軍戰，味全龍(右)扳平戰局。味全龍臉書
中職二軍冠軍戰，味全龍(右)扳平戰局。味全龍臉書

中華職棒二軍總冠軍賽今天在斗六棒球場進行，味全龍隊鄭鎧文轟出陽春全壘打，加上後援投手吳俊杰4.1局無失分好投，終場龍隊以5比2擊退統一獅隊，扳平為2勝2敗。

二軍總冠軍賽由統一獅隊與味全龍隊交手，採取5戰3勝制，1日獅隊以4比0奪勝、4日獅隊再以3比2搶下，奪下2連勝聽牌，不過昨天龍隊面對背水一戰，以5比4扳回一城。

今天進行到第4天賽事，龍隊於3局下率先展開攻勢，石翔宇選到保送之後，陳思仲敲出二壘安打，攻下1分；4局下龍隊的鄭鎧文從姚杰宏手中轟出陽春砲，全浩瑋、張祐銘、石翔宇接連敲出安打，再攻下1分，龍隊取得3比0領先。

獅隊在5局上一、二壘有人時，陳維祥敲出安打送回1分，接著田子杰靠著左外野手鄭鎧文接球失誤上壘，唐肇廷再擊出高飛犧牲打得1分，僅剩1分落後。

不過5局下龍隊二壘有人時，林智勝補上適時安打，帶有1分打點；6局下龍隊再添1分。終場龍隊以5比2擊退獅隊，在二軍總冠軍賽奪下第2勝，扳平為各2勝2敗，將在明天一決勝負。

龍隊此戰先發投手李承風用58球投4.1局，被敲出7支安打，投1次保送、1次三振，失掉2分含1分責失；接著，林柏佑投0.1局無失分，吳俊杰則是後援投4.1局用了72球，被敲出4支安打，沒有失分，最終奪下勝投。

統一獅 鄭鎧文

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