中職／征戰8季首度解鎖單季百安 申皓瑋感受當學長的責任感
富邦悍將隊申皓瑋征戰職棒8季，首度達到單季百安，他坦言這是自己一路以來的目標之一，終於達成開心一下下就好，「明年又是新的開始，再繼續努力。」
申皓瑋昨天單場雙安，本季安打數正好達到100支，他是義大犀牛隊在2016年選秀的第一指名，2017年以悍將之姿首度升上一軍，過去7季最接近為2022年的98安。
申皓瑋回顧過去7年，前4年出賽較少，從2021年開始獲得較多打席，「也開始比較知道自己該怎麼做，一直以來都有以100安為目標，但過去沒有表現好，沒能達成，知道自己不足就去多練。」
首度解鎖單季百安，申皓瑋也說：「真的達成後為自己開心一下子就好。」
悍將9月後的賽事大量啟用新人，27歲的申皓瑋已算打線中的老大哥，他也笑說，「以前我這年紀都還算菜的，結果現在已經都比他們大一點。」扛起身為學長的責任感，「不管場上、場下，都在學習怎麼幫助隊友。」他強調彼此學習、一起分享經驗，「相對的，他們的拚勁、態度也會感受到身邊的隊友，大家一起變得更好。」
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