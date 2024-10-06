快訊

聯電證實遭駭！公司重訊回應：網站恢復運作、無資料外洩

雨區擴大！13縣市大雨特報「雷雨炸2地」 宜蘭山區暴雨國家警報響

熱帶低壓生成！估周三升級颱風「百里嘉」 移動路徑、對台影響曝光

黑豹旗／青棒賽開幕 平鎮首戰26比0擊退中正預校

中央社／ 台北6日電
黑豹旗今天開幕。黑豹旗官方臉書
黑豹旗今天開幕。黑豹旗官方臉書

第12屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天於台南亞太棒球場開幕，本屆吸引來自全台213支隊伍，還首度加入女子組賽事。首戰中正預校強碰平鎮高中，最終平鎮以26比0奪勝。

開幕戰由中正預校對上去年冠軍平鎮高中，中正預校開場就遭遇控球麻煩堆成滿壘，隨後平鎮高中馬上清壘掃回分數，終場平鎮高中以26比0擊敗中正預校，拿下開幕戰勝利。

第12屆中信盃黑豹旗開幕典禮由台南新豐高中儀隊與高雄中正預校樂隊帶來儀隊與樂隊表演，為賽事揭開序幕，本屆選手宣誓儀式由黑豹旗首屆女子組華江高中隊長曾薇蓁代表。

中華棒協理事長辜仲諒表示，今年U18台灣隊在亞洲青棒錦標賽勇奪睽違17年的冠軍，顯示台灣青棒在國際棒壇的強大實力。黑豹旗除了是全台灣最大規模的青棒賽事，也是最多女子球隊參加的青棒比賽，今年「女黑豹」球員有263人、女教練有14人，寫下新紀錄。

台南市長黃偉哲表示，期待台南與黑豹旗賽事強強聯手，一起提升台灣棒球運動，今年的冠軍隊隊旗也將陳列在亞太成棒副球場門口。

教育部體育署副署長房瑞文表示，黑豹旗報名隊伍從首屆50幾隊成長到213隊，也感謝棒協一起推動性平政策，今年有10隊女子組參賽，實屬不易，期許大家能打破刻板印象，好好享受比賽。

平鎮高中 棒球 黑豹旗

延伸閱讀

平鎮某國小籃球隊老師涉性騷擾 記申誡1次...家長怒「無法接受」

黑豹旗／劉承佑想去悍將主動找林華韋 穀保喊話奪冠

黑豹旗／增設女子組賽事 曾薇蓁期待與男球員競技

黑豹旗／213隊參賽創新高 中正預校抽中籤王對決王者平鎮

相關新聞

中職／龍隊衛冕失利賽季理解球迷情緒 葉總曝連女兒都在念

味全龍隊去年稱霸台灣大賽，今年沒有季後賽可打，總教練葉君璋回顧今年賽季，坦言上半季真的是比較可惜，也指出球隊冠軍加身後的...

中職／獅隊克敵！兄弟全年第一卡關M1 總冠軍賽門票再等等

全年勝率第一的爭奪戰，統一獅隊緊守最後一道防線，今天以5：4擊敗中信兄弟隊，讓兄弟的魔術數字停留在M1，總冠軍賽直達車還...

中職／二軍總冠軍賽 味全龍奪第2勝扳平戰局

中華職棒二軍總冠軍賽今天在斗六棒球場進行，味全龍隊鄭鎧文轟出陽春全壘打，加上後援投手吳俊杰4.1局無失分好投，終場龍隊以...

黑豹旗／青棒賽開幕 平鎮首戰26比0擊退中正預校

第12屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天於台南亞太棒球場開幕，本屆吸引來自全台213支隊伍，還首度加入女子組賽事。首戰中...

中職／征戰8季首度解鎖單季百安 申皓瑋感受當學長的責任感

富邦悍將隊申皓瑋征戰職棒8季，首度達到單季百安，他坦言這是自己一路以來的目標之一，終於達成開心一下下就好，「明年又是新的...

中職／WBC體驗震撼教育 陳冠偉高度意願再戰12強挖掘更好的自己

味全龍隊投手陳冠偉去年經歷世界棒球經典賽的震撼教育，體驗過網友嚴厲批評，再收世界棒球12強賽意向調查，抱持高度參戰意願。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。