黑豹旗／青棒賽開幕 平鎮首戰26比0擊退中正預校

第12屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天於台南亞太棒球場開幕，本屆吸引來自全台213支隊伍，還首度加入女子組賽事。首戰中正預校強碰平鎮高中，最終平鎮以26比0奪勝。

開幕戰由中正預校對上去年冠軍平鎮高中，中正預校開場就遭遇控球麻煩堆成滿壘，隨後平鎮高中馬上清壘掃回分數，終場平鎮高中以26比0擊敗中正預校，拿下開幕戰勝利。

第12屆中信盃黑豹旗開幕典禮由台南新豐高中儀隊與高雄中正預校樂隊帶來儀隊與樂隊表演，為賽事揭開序幕，本屆選手宣誓儀式由黑豹旗首屆女子組華江高中隊長曾薇蓁代表。

中華棒協理事長辜仲諒表示，今年U18台灣隊在亞洲青棒錦標賽勇奪睽違17年的冠軍，顯示台灣青棒在國際棒壇的強大實力。黑豹旗除了是全台灣最大規模的青棒賽事，也是最多女子球隊參加的青棒比賽，今年「女黑豹」球員有263人、女教練有14人，寫下新紀錄。

台南市長黃偉哲表示，期待台南與黑豹旗賽事強強聯手，一起提升台灣棒球運動，今年的冠軍隊隊旗也將陳列在亞太成棒副球場門口。

教育部體育署副署長房瑞文表示，黑豹旗報名隊伍從首屆50幾隊成長到213隊，也感謝棒協一起推動性平政策，今年有10隊女子組參賽，實屬不易，期許大家能打破刻板印象，好好享受比賽。

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