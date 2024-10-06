中職／WBC體驗震撼教育 陳冠偉高度意願再戰12強挖掘更好的自己

味全龍隊投手陳冠偉去年經歷世界棒球經典賽的震撼教育，體驗過網友嚴厲批評，再收世界棒球12強賽意向調查，抱持高度參戰意願。

陳冠偉去年已在經典賽披上中華隊戰袍，兩場登板合計2.1局被敲5安打、失3分，留下防禦率11.57；國際賽面對的球迷視角有多嚴苛？本季不管表現再好，少不了的都是球迷留言點出他的經典賽表現，陳冠偉也坦言有看到。

「會看到啊！但告訴自己，後面還有很多比賽。」陳冠偉表示，職業賽、國際賽雖然投球本質都是一樣，但面對的打者層級不一樣，且短期賽的壓力，多少還是不同，「知道自己打國際賽還有很多需要加強的地方，找了很多新的訓練方式、想法，學習新的東西，希望讓自己更進步。」

陳冠偉為龍隊唯一收到12強意向調查的投手，被問到如何回應訊息，他說：「我是回可以啊！」他說相比經典賽獲得徵詢時的驚喜，這次唯一想法就是盡力把自己調整到最好，上了場就是全力丟。

若入選意味賽季延長，陳冠偉指出，去年球隊有打到季後賽，也是較長的賽季，今年若打12強身體上負荷倒是還好，「但準備心理上不能放鬆。」

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