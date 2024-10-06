中職／角色變變變吃到92局多虧健康 江國豪收12強意向調查獲肯定

富邦悍將隊江國豪今天「提領」保留比賽的4局投球後，本季以30場出賽、92局畫下句點，收到世界棒球12強賽意願調查的他，還有可能面臨延長賽季，但他抱持健康能打就是福，「有被納入討論當然是很開心，代表教練團對我的肯定。」

中職本季僅有兩位先發、後援場數都超過10場的選手，江國豪（13場先發、17場後援）、魏碩成（12場先發、11場後援），江國豪等今天保留比賽後4局正式生效後，本季投球數達92局。

回顧今年賽季，江國豪不諱言是辛苦的一年，中繼、先發都超過10場，以往沒有這種經驗，很多對手看到自己，也都說「你真的很厲害」，我說：「沒有啊！有機會丟就好好珍惜，如果不夠健康，也不可能吃到這樣的局數、場次。」他指出，最滿意是整季可以健康出賽，「球隊需要我這樣的角色，盡量去扮演好，不管什麼位置，就是想辦法做好自己工作，而且我不喜歡休息太久，這方面身體都還可以接受。」

江國豪自評在兩個角色之間的切換，還需要更穩定，「其實我今年表現沒有到很好，一場好、一場不好，好壞比較明顯。局數可能還可以，但內容沒到自己想要。」他指出，兩個角色的之間最大差異，在於心態調適，先發有一局一局進入狀況的空間，但中繼上去就是要馬上進入狀況。

江國豪也是收到12強意向調查的選手之一，人生最接近一級國際賽事的機會，他直言難得、也很開心，但不會想太多，「就順其自然，有被納入討論當然是很開心，代表教練團對我的肯定，希望自己可以更穩定去表現。」若入選代表賽季拉長，他笑答：「我去年也有打亞冠賽，一樣的概念。」

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