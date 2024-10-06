中職／「俄霸」打席！林孝程7趟折返跑 見證棒球人沒同理心

一次代跑消耗能量比先發整場還累，味全龍隊林孝程昨天見證棒球人有多沒同理心，昨天在壘間折返跑7趟，跑到全隊包括總教練葉君璋在內都笑了，今天超傳神還原該打席全程心情。

龍隊昨天以1：3不敵富邦悍將隊，9局上瑪仕革斯．俄霸律尼面對曾峻岳的打席上演精采過招，連3壞後連2顆好球未出棒，滿球數後開始無止盡的纏鬥，瑪仕革斯連續8球破壞成界外，最辛苦的一位要屬一壘上的林孝程，不斷在壘間折返跑，跑到氣喘吁吁；瑪仕革斯該打席最終14球選到保送，林孝程白忙一場，最後是走上二壘。

「跑了7趟。」林孝程透露，第一趟是在還沒滿球數前，那時覺得正常，滿球數後開始第二趟，覺得還行，第三趟開始有點喘，「到第四趟開始哈！哈！哈！」模擬喘大氣的模樣。「大概第5、6顆時，孝儀（一壘指導教練高孝儀）有抓一下我屁股，說這顆沒有、先休息，下一顆問還沒喘完嗎？那再休一顆。」

他中間還與瑪仕革斯對到眼，而瑪仕革斯比手勢表達歉意，下一球又是界外，「而且他都打壞球。」林孝程超真實暴露心聲，他說因為是打帶跑，跑三步後有看一眼，發現是高的，心想是保送了，「結果又是界外，好。」

林孝程過程中也注意到龍隊休息室洋溢一片快活的氣氛，連葉總都笑呵呵，「打棒球的人都沒有同情心。」後來靠保送上二壘後，悍將劉俊豪跟他說「學長！加油！」是他唯一獲得的慰藉。

林孝程也提到，後來碰到悍將投捕搭檔曾峻岳、戴培峰，有虧他們「都3壞球了幹嘛不接保送，你累我也累。」戴培峰說他也蹲到很累、快抽筋，曾峻岳回「我才不要保送」，但結局還是一樣。

中職史上單一打席投到四壞保送的最多投球數紀錄，出現在1991年5月17日兄弟象隊陳逸松對統一獅隊宋榮泰投16球，瑪仕革斯14球只能並列第4；不限打席結果的紀錄，則是1997年3月1日時報鷹隊羅飛對和信鯨隊黃鈞瑜的20球，最終接殺出局。

面對單一打席四壞球最多投球數

1 1991.5.17 陳逸松（兄弟象）vs.宋榮泰（統一獅） 16球（12界外球）

2 1999.6.9 郝有力（和信鯨）vs.林明憲（兄弟象） 15球（10界外球）

2 2011.4.30 悍猛（Lamigo桃猿）vs.高志綱（統一獅）15球（10界外球）

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