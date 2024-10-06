日職／雙冠王村上宗隆最終戰自打球骨折 無緣出征12強賽

想在12強賽一睹養樂多巨砲「村神」村上宗隆的台灣球迷恐怕要失望了！

昨天養樂多進行了本季例行賽最後一戰，村上宗隆以第4棒之姿登場，不料卻在5局因自打球不慎受傷提前退場，後續經診斷後確認為「右母趾末節骨骨折」，可能需要2到3個月時間才能完全康復，這也意味著他將無法代表日本武士隊出征12強。

村上宗隆本季打滿143場比賽，繳出打擊率2成44、33發全壘打、86分打點的成績，3年內第2次拿下全壘打和打點雙冠王。

不過由於養樂多隊戰績在中央聯盟墊底，原本村上宗隆打完例行賽最終戰就要準備休息等待12強賽事，無奈卻在此戰遭逢受傷，無緣再次代表國家出征國際賽。

在「日本武士隊」監督井瑞弘和的構想中，村上宗隆、岡本和真和牧秀悟預計將要扛下中心打線的重任，如今少了村上宗隆，如何填補火力缺口也成了一大難題。

岡本和真本季27轟、83打點，皆僅次於村上宗隆，牧秀悟則有23轟和74打點。

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