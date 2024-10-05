影／池恩齊關鍵安獲選單場MVP 悍將3：1勝龍
富邦悍將與味全龍隊的保留比賽在今天在新莊棒球場從第3局重新續戰，悍將先發投手陳仕朋接續原本的好投，今晚投完6.2局無失分，池恩齊則在7局下敲出關鍵超前安打，悍將終場以3：1擊敗味全龍隊，終結2連敗，池恩齊則收穫個人生涯首次單場最有價值球員。
池恩齊今天遞補已經下二軍的李宗賢，在補賽日擔任第1棒，單場雙安、1分打點，7局下敲出帶有勝利打點的安打，讓他生涯首次獲選單場最有價值球員。
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