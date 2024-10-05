快訊

賴總統國慶晚會致詞突提「祖國論」 趙少康轟不得體：莫名其妙

倖存機率「近乎於零」 真主黨可能新任領導人傳死於以軍空襲

山陀兒颱風災情多…鄭明典稱「應考慮除名」 氣象署回應了

影／池恩齊關鍵安獲選單場MVP 悍將3：1勝龍

攝影中心／ 記者余承翰／新北即時報導
富邦悍將池恩齊7局下敲出超前比分的安打，幫助球隊取得勝利，也讓他生涯首次獲選單場最有價值球員，賽後隊友朝他潑水慶祝。記者余承翰／攝影
富邦悍將池恩齊7局下敲出超前比分的安打，幫助球隊取得勝利，也讓他生涯首次獲選單場最有價值球員，賽後隊友朝他潑水慶祝。記者余承翰／攝影

富邦悍將味全龍隊的保留比賽在今天在新莊棒球場從第3局重新續戰，悍將先發投手陳仕朋接續原本的好投，今晚投完6.2局無失分，池恩齊則在7局下敲出關鍵超前安打，悍將終場以3：1擊敗味全龍隊，終結2連敗，池恩齊則收穫個人生涯首次單場最有價值球員。

池恩齊今天遞補已經下二軍的李宗賢，在補賽日擔任第1棒，單場雙安、1分打點，7局下敲出帶有勝利打點的安打，讓他生涯首次獲選單場最有價值球員。

富邦悍將池恩齊7局下敲出超前比分的安打，幫助球隊取得勝利，也讓他生涯首次獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影
富邦悍將池恩齊7局下敲出超前比分的安打，幫助球隊取得勝利，也讓他生涯首次獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影
富邦悍將池恩齊7局下敲出超前比分的安打，幫助球隊取得勝利，也讓他生涯首次獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影
富邦悍將池恩齊7局下敲出超前比分的安打，幫助球隊取得勝利，也讓他生涯首次獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影
富邦悍將以3：1擊敗味全龍，終結2連敗。記者余承翰／攝影
富邦悍將以3：1擊敗味全龍，終結2連敗。記者余承翰／攝影

味全龍 富邦悍將 陳仕朋

延伸閱讀

中職／陳仕朋連兩年122.1局巧合收尾 是否參戰12強等通知

中職／池恩齊關鍵一擊屠龍 悍將終止2連敗

中職／悍將補賽續戰龍隊 池恩齊超前安取得領先

中職／不甩進步獎魔咒 李宗賢轉戰二壘依舊嚇嚇叫

相關新聞

中職／獅隊克敵！兄弟全年第一卡關M1 總冠軍賽門票再等等

全年勝率第一的爭奪戰，統一獅隊緊守最後一道防線，今天以5：4擊敗中信兄弟隊，讓兄弟的魔術數字停留在M1，總冠軍賽直達車還...

中職／3洋投代表委內瑞拉參戰12強 羅戈想對中華隊

富邦悍將隊投手羅戈今年防禦率1.86、152次三振，兩項數據都排名中職第二，休賽季收到委內瑞拉隊邀請將參加12強，羅戈與...

中職／不甩進步獎魔咒 李宗賢轉戰二壘依舊嚇嚇叫

富邦悍將隊李宗賢去年在三壘的攻守優異表現讓他獲得最佳進步獎，今年移防二壘沒被「魔咒」打倒，不僅出賽達標個人獎遴選標準，守...

中職／點名4龍將進步難以置信 克魯茲明年合約是秘密

味全龍隊今年下半季打擊有感提升，7月22日起新加入的打擊教練克魯茲不只帶氣氛，也著重發揮球員的長打，他點名王順和、劉俊緯...

日職／4年前入札未達共識 35歲的菅野智之再挑戰大聯盟

美媒報導，日本職棒頂尖投手菅野智之將轉戰美國職棒。菅野在日職已有12年資歷，今年以15勝奪中央聯盟勝投王，季前曾在台北大...

影／池恩齊關鍵安獲選單場MVP 悍將3：1勝龍

富邦悍將與味全龍隊的保留比賽在今天在新莊棒球場從第3局重新續戰，悍將先發投手陳仕朋接續原本的好投，今晚投完6.2局無失分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。