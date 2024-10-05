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中職／獅隊克敵！兄弟全年第一卡關M1 總冠軍賽門票再等等

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊先發投手克迪。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手克迪。圖／中信兄弟隊提供

全年勝率第一的爭奪戰，統一獅隊緊守最後一道防線，今天以5：4擊敗中信兄弟隊，讓兄弟的魔術數字停留在M1，總冠軍賽直達車還無法發車。

兄弟此役靠陳子豪第3局敲出兩分砲先馳得點，獅隊4局上邱智呈一壘打、潘傑楷二壘打串連先追回1分，第6局林佳緯、邱智呈開局敲安，潘傑楷選到保送形成滿壘，胡金龍高飛犧牲打先送回追平分，林安可補上二壘打送回2分打點，獅隊一度取得4：2領先。

兄弟6局上馬上就有回應，江坤宇在一、二壘有人時敲出二壘打清壘一棒追平戰局，也讓獅隊先發投手布雷克在此時以5.2局被敲6安打、失4分收工。

打線才剛幫忙追平，兄弟先發投手克迪在第7局的投球也面臨危機，接連遭許哲晏二壘打、林佳緯一壘打攻下獅隊的第5分，克迪最終以6.2局被敲9安打、失5分退場。

兄弟8局下面對裴瑞茲兩出局後攻占滿壘，推出許基宏代打，打向三壘界外的飛球落入潘傑楷手套裡，讓兄弟錯過得分的大好機會。9局下的最後攻勢，兄弟以高宇杰的保送開局，但接下來3棒都空手而歸，獅隊守住1分差勝利。

兄弟的全年勝率第一魔術數字停留在M1，明天兩隊都沒有賽事，兄弟接下來最快要等到7日才有可能入手總冠軍賽門票，將在洲際棒球場面對台鋼雄鷹隊，獅隊則在新莊棒球場面對富邦悍將隊。

中信兄弟 林佳緯 潘傑楷 統一獅

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