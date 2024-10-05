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中職／陳仕朋連兩年122.1局巧合收尾 是否參戰12強等通知

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將先發投手陳仕朋。記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手陳仕朋。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊投手陳仕朋在保留比賽投了2局，今天補賽繼續登板追加局數，一共投完6.2局才退場，剛好連續兩年投到122.1局，陳仕朋坦言，今年球季遇到傷痛問題，自己學會共存的經驗，未來繼續挑戰單季150局的難關。

悍將今天以3：1擊敗味全龍隊，陳仕朋投到7局上2出局後退場休息，當時球隊1：0領先，不料隨後劉基鴻一發陽春砲扳平比數，悍將雖然贏球，但勝投不是陳仕朋。

總教練陳金鋒透露，賽前球隊就有設定陳仕朋的投球局數，到了就換下，而接下來只剩4場比賽，應不會再出賽，「今年來看，他的狀況很穩定，中間雖然稍微有些不穩，但整體很OK。」

陳仕朋不僅連續6季投滿100局，也連續兩年達成120局的投手門檻，他表示：「現在回頭看，自己還算滿意，過程中身體會有不舒服，但就跟傷痛共存，比賽中維持一樣表現。」

中職自2009年實施每隊每季120場以來，本土投手只有6人單季投滿150局，陳仕朋今年以此為目標，但最終沒能達陣，他表示，要挑戰150局確實不容易，體能會是個負擔，期許自己以後的目標，把今年受傷作為經驗，之後若遇到同樣問題就能應付。」

陳仕朋結束例行賽登板後，接下來要先恢復疲勞，再討論明年賽季如何加強，至於是否有意願參加11月的世界12強棒球賽，陳仕朋表示：「就看教練團如何選才，我還在列管期間，等名單公布。」

富邦悍將先發投手陳仕朋。記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手陳仕朋。記者余承翰／攝影

劉基鴻 富邦悍將 陳仕朋

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