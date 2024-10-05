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中職／首獲MVP腦袋空白忘回話 池恩齊跳舞怕被哥哥笑

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將池恩齊7局下敲出超前比分的安打。記者余承翰／攝影
富邦悍將池恩齊7局下敲出超前比分的安打。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊池恩齊今晚靠一支關鍵超前安，幫助球隊以3：1擊敗味全龍隊，也將自己推上第一次的MVP舞台，結果緊張到腦袋空白，但跳舞倒是順順利利，他透露因為喜歡自己的應援曲才常常研究舞步，「哥哥（吳俊偉）比我會跳。」

悍將今天雖然在6局下先馳得點，不過7局上龍隊劉基鴻的陽春砲扳平比數，好在7局下申皓瑋敲安後靠犧牲觸擊上二壘，池恩齊敲出適時安打再次要回領先。

池恩齊表示：「從開季到現在，鋒哥（總教練陳金鋒）說打擊要有策略，先想好投手會怎麼對付自已，那個打席告訴自己要穩定，設定好位置，球來就攻擊，很開心敲出安打。」

賽後池恩齊獲選生涯第一次的單場MVP，首次站上新莊主場頒獎台，結果面對主持人的回話十分簡短，他後續受訪時解釋：「第一次在這麼多人面前講話，有點發抖，比比賽還緊張，所以被問到問題時，腦袋一片空白。」

但是跳舞環節卻很順利，池恩齊笑說：「很期待自己的應援曲，去年出來之後，自己很喜歡，雖然不太會跳，但就一直看怎麼跳。」被問到哥哥、中信兄弟隊投手吳俊偉看到他跳舞會有什麼感想？池恩齊說：「他會笑我吧，他跳得很好。」

富邦悍將 陳金鋒

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