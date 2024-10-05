中職／池恩齊關鍵一擊屠龍 悍將終止2連敗

富邦悍將與味全龍隊的保留比賽在今日從第3局重新續戰，投手陳仕朋加上原本的2局先發，總計6.2局無失分好投領軍，池恩齊更敲出關鍵超前安打，以3：1擊敗味全龍隊，終結2連敗。

龍隊原本先發投手伍鐸已經下二軍，由鋼龍頂替出賽，而悍將先發投手陳仕朋今天繼續登板，將原本的先發紀錄延續下去。

陳仕朋第3局再次登板後，一路投到7局上2出局後才退場，總計6.2局被敲5支安打，沒有失分，當下球隊以1：0領先，不料接手的吳世豪馬上挨了劉基鴻一發陽春砲，讓陳仕朋勝投飛掉。

悍將打線是在6局下劉俊豪先選到四壞保送，再靠暴投站上二壘， 王正棠的適時安打敲回全場第1分；7局上雖被追平，但7局下池恩齊在二壘有人時的適時安打，再次攻破鋼龍取得領先。

池恩齊是遞補已經下二軍的李宗賢，在今天補賽日擔任第1棒，單場雙安、1分打點，這支致勝安打也讓他生涯首次獲選單場MVP，就在新莊主場。

龍隊總教練葉君璋賽前透露，鋼龍是本季最後一場登板，8局下申皓瑋安打又敲回1分，鋼龍以74球投完6局，丟掉3分，承擔敗投。 富邦悍將先發投手陳仕朋。記者余承翰／攝影 富邦悍將王正棠6局下敲出先馳得點的安打。記者余承翰／攝影 富邦悍將先發投手陳仕朋。記者余承翰／攝影

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