中職／悍將補賽續戰龍隊 池恩齊超前安取得領先

富邦悍將今天在新莊主場與味全龍繼續進行8月10日的保留比賽，悍將仍由原本的先發投手陳仕朋繼續投球，龍隊則改派鋼龍上場接替。

龍隊雖靠著劉基鴻7局上的陽春全壘打追平比分，但悍將下個半局馬上靠著池恩齊的安打再度超前比分，7局打完悍將以2:1領先龍隊。 富邦悍將池恩齊7局下敲出超前比分的安打。記者余承翰／攝影 富邦悍將王正棠6局下敲出先馳得點的安打。記者余承翰／攝影 富邦悍將吳世豪7局上場中繼挨轟。記者余承翰／攝影 味全龍劉基鴻7局上敲出追平比分的陽春全壘打。記者余承翰／攝影 味全龍劉基鴻7局上敲出追平比分的陽春全壘打。記者余承翰／攝影 味全龍張祐嘉4局下接殺界外飛球。記者余承翰／攝影 味全龍投手鋼龍。記者余承翰／攝影 富邦悍將王正棠6局下敲出先馳得點的安打。記者余承翰／攝影 富邦悍將先發投手陳仕朋。記者余承翰／攝影 富邦悍將劉俊豪6局下在隊友安打護送下跑回球隊第1分。記者余承翰／攝影 味全龍投手鋼龍。記者余承翰／攝影 味全龍劉基鴻7局上敲出追平比分的陽春全壘打。記者余承翰／攝影 味全龍投手鋼龍。記者余承翰／攝影 富邦悍將先發投手陳仕朋。記者余承翰／攝影 富邦悍將先發投手陳仕朋。記者余承翰／攝影 富邦悍將先發投手陳仕朋。記者余承翰／攝影

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