中職／悍將補賽續戰龍隊 池恩齊超前安取得領先

富邦悍將今天在新莊主場與味全龍繼續進行8月10日的保留比賽，悍將仍由原本的先發投手陳仕朋繼續投球，龍隊則改派鋼龍上場接替。
龍隊雖靠著劉基鴻7局上的陽春全壘打追平比分，但悍將下個半局馬上靠著池恩齊的安打再度超前比分，7局打完悍將以2:1領先龍隊。
富邦悍將隊投手羅戈今年防禦率1.86、152次三振，兩項數據都排名中職第二，休賽季收到委內瑞拉隊邀請將參加12強，羅戈與...
富邦悍將隊李宗賢去年在三壘的攻守優異表現讓他獲得最佳進步獎，今年移防二壘沒被「魔咒」打倒，不僅出賽達標個人獎遴選標準，守...
味全龍隊今年下半季打擊有感提升，7月22日起新加入的打擊教練克魯茲不只帶氣氛，也著重發揮球員的長打，他點名王順和、劉俊緯...
美媒報導，日本職棒頂尖投手菅野智之將轉戰美國職棒。菅野在日職已有12年資歷，今年以15勝奪中央聯盟勝投王，季前曾在台北大...
富邦悍將與味全龍隊的保留比賽在今日從第3局重新續戰，投手陳仕朋加上原本的2局先發，總計6.2局無失分好投領軍，池恩齊更敲...
富邦悍將今天在新莊主場與味全龍繼續進行8月10日的保留比賽，悍將仍由原本的先發投手陳仕朋繼續投球，龍隊則改派鋼龍上場接替...
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